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大小電火球比亮 蘇貞昌預告片3D翻模成亮點

2018-07-01 20:36中央社 新北1日電

民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨發布首支廣告，不僅拿自己的頭當作文創外，還站在整面L...
民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨發布首支廣告，不僅拿自己的頭當作文創外，還站在整面LED燈泡所組成的動態牆面前。圖／翻攝蘇貞昌廣告
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民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨晚於臉書發布第一支競選辦公室公共空間開放預告影片，3D翻模的技術特寫蘇貞昌的招牌頭頂特色，在千餘小燈泡襯托下，創意十足又吸睛。

這部預告片發布後短短幾小時已吸引上萬網友觀看。其中以蘇貞昌的發光頭頂更引起熱烈迴響，網友直呼「太有創意」。導演肯特、蘇貞昌競選辦公室文宣活動部主任翁世豪今天出面說明拍片的過程。

肯特表示，希望可以在前10秒的時候，就給大家一個驚喜，所以使用了3D翻模的技術，特寫蘇貞昌的招牌頭頂特色，效果也非常好。

肯特表示，討論時就希望能用蘇貞昌頭頂做創意，透過電影常使用的3D翻模技術，將蘇貞昌全身3D掃描，製造「數位替身」，而這位「替身」就可以任由鏡頭取捨，包含最主要的蘇貞昌頭頂部分。

肯特指出，蘇貞昌整個頭在影片中出現的特寫部分，都是以3D來替代。因為若直接拍攝，打燈的時間會非常久。因此才透過掃描後的「數位」版蘇貞昌來做廣告設計，當天還拍攝蘇貞昌本人的特寫來做光影的參考。蘇貞昌配合的自由度很高，也非常尊重團隊的創意。

翁世豪說，希望可以透過這支預告片告訴大家，未來將用新的做法、想法，預告蘇貞昌將讓新北市「華麗登場」、「更新更好」，透過創新的概念來讓市民有耳目一新的感覺。

翁世豪表示，當時在提案時，蘇貞昌也知道他招牌的形象就是「電火球」，所以欣然接受這項提案，看到成品後也「非常滿意」，大讚團隊有創意。

蘇貞昌2018新北市選舉九合一選舉

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