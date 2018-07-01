侯友宜：參選是要用有限生命 為新北打拚

2018-07-01 20:29 中央社 新北1日電



國民黨新北市長參選人侯友宜(中)。聯合報系記者王敏旭／攝影 分享 facebook

國民黨新北市長參選人侯友宜昨天就文大宿舍爭議召開記者會說明外，今天強調，他可以戰死，可以讓壞人打死，也不要讓人汙辱死。他參選是要用有限生命為新北市打拚服務。

侯友宜今天一早就走訪鶯歌運動公園，向參與「日行萬步健康有保固」健行活動的民眾致意，還走進人群與大家熱絡互動，有民眾主動喊「凍蒜」及合影留念。

侯友宜表示，市府推動鶯歌區各項重要建設，包括公園下方「水資源回收中心」，能有效提昇三鶯地區的環境衛生，未來鶯歌區還要蓋美術館。

侯友宜出席土城區彰化同鄉會會員大會時表示，對於外界近一個月以來以文大宿舍爭議對他進行一連串的人格抹黑，尤其是抹黑他是貪污犯，讓他比死還難過。

侯友宜表示，每個人都要有人格，他用台語強調「咱下港人都是一口氣而已，咱用這口氣在這裡拚天下，咱承受不起這種侮辱」，他是警校出身，人生最重視的就是國家、正義、榮譽，「榮譽是我的生命」，他可以戰死，可以讓壞人打死，也不要讓人汙辱死。

侯友宜表示，他這次出來選舉，沒有考慮政治色彩，只是想要用有限的生命為新北市打拚服務，他當場細數在土城共同打拚的政績，也承諾當選後要繼續推動土城暫緩發展區等地發展，要讓土城變得不一樣。