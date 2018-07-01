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競選辦公室設計風 蘇貞昌衝出人生新舞台

2018-07-01 20:22中央社 新北1日電

蘇貞昌競選辦公室1560顆電火球燈牆、綠色「衝」字主視覺、直播攝影棚，展現「新新北，1000萬人的舞台」競選主軸，這裡也是蘇貞昌衝衝衝再出發的人生舞台。

民主進步黨新北市長參選人蘇貞昌競選辦公室成立於6月1日，地點位於新北市府斜對面的麗寶大樓7樓、8樓，可遙望不遠的新北市長辦公室，那裡曾是他擔任台北縣長時，運籌帷幄的熟悉辦公環境。

蘇辦運作至今恰好屆滿1個月，包括專業團隊的磨合與整隊、硬體設備陳設、空間發想與布置逐漸到位。競選團隊盼年底選戰可讓蘇貞昌重返市府，擘劃市政建設。

蘇辦電火球燈牆背後的大辦公室，文宣群、行政群及組織群已就戰鬥位置運作，每天到辦公室上班，新聞聯繫、跑行程、聯繫組織社團，緊盯電視與電腦網路資訊或手機群組，追著對手、中國國民黨新北市長參選人侯友宜的行程與主打議題的進度。

蘇貞昌接受中央社專訪時，開場就走到窗邊介紹樓下的縣民大道在其台北縣長任內命名，近在咫尺的新板橋車站特定區萬坪公園，以往有「追風廣場」是孩童溜直排輪的聖地，如今榮景不再。

侃侃而談的蘇貞昌強調，將新北市變成北台灣1000萬人的大舞台，建構一個更新更好的新新北，是主要的競選理念與主軸，這區域範圍除北北基桃，還包括共同生活圈的宜蘭縣。

蘇貞昌競選辦公室就是建構「千萬人舞台」的縮影，空間的設計概念與運用，讓各路年輕人與專業團隊發揮所長，但也都圍繞在競選主題。

競選辦公室整體設計由蘇貞昌的寶貝女兒，也是超越基金會執行長蘇巧純擔綱，她是美國紐約大學互動電子媒體系碩士畢業，熱衷於研究展示科技運用在不同領域的成效。

蘇辦主要燈牆就是設計團隊呈現的作品，承襲蘇貞昌的「電火球」風格特色，高度近3公尺，寬度近7公尺的黑色牆面，布置1560顆透明的LED透明燈絲燈泡，相當壯觀。

復古的全玻璃燈罩LED電火球，外觀造型和傳統白熾燈相似，燈光也較柔和，除裝飾外還有節能減碳效果。蘇辦新聞組陳螢萱介紹，燈牆除是超大型展示文宣、競選主軸的電子看板，還展現有趣的互動式設計。

燈牆前是將來小型記者會的舞台，背後正好呈現主視覺，每一個燈泡都象徵市民在1000萬人舞台上發光發亮。前方多功能聯誼廳，除是蘇辦競選團隊休憩場所，日前還是蘇貞昌與妻子直播料理新鮮三峽梨仔筍的攝影棚。

蘇貞昌的女婿、立委蘇巧慧的先生是紀錄片導演龍男‧以撒克‧凡亞思，團隊對拍攝的燈光運用、直播的場景與運鏡、甚至媒體專訪時，主動架設攝影棚燈光，展現一應俱全的專業。

電火球燈牆後，佔地約100坪的競選辦公室展現簡約的「蘇式」風格，蘇貞昌跑完行程，回到辦公室與大家討論議題，或向8年級生直播。

轉個彎，迎賓櫃台主視覺是綠色的「衝」字，結合「重」和「行」的流水意象，形容新北市長選戰為重中之重，盼望競選團隊行雲流水往前衝衝衝。

7樓各會議室是設計團隊展現的另個舞台，不同室內面積的會客室，以新北市區域名稱展現特色。蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞表示，設計概念是連結蘇貞昌當年擔任縣長的「一鄉一特色」政績。

「汐止廳」牆上壓克力霧面的電火球，集合成雲朵的意象，時而閃爍燈光，主要是汐止常下雨，以此為設計發想。「三峽廳」的藍染、「石門廳」的彩色風箏，映在窗口與市府遙望，在天花板空調風口下飄動。

「坪林、石碇、雙溪廳」則以階梯的茶園為意象，放個懶骨頭可坐可臥，一派休閒風。黃韋鈞說，希望可透過空間設計，傳達新北市各區特色。

專訪時，蘇貞昌坐在亮著霓虹燈的「貢寮廳」受訪，暢談他的觀光與產業目標，是讓新北市連結綿延126公里的海岸線，帶動30個漁港，讓市民假日有個好玩又美麗的去處，產業也能再次發展。

貢寮海洋音樂祭是蘇貞昌津津樂道的以往政績之一，蘇辦新聞部主任丁怡銘表示，「海祭」主要展現獨立音樂的精神，是培養未來明星的舞台。

海洋、陽光、麥克風、音符，坐在這些貢寮意象的霓虹燈下，蘇貞昌強調，他不但講過去的建設基礎，還提出「新北2.0」理念，希望市民給蘇貞昌2.0機會，讓新北市更新更好。

蘇貞昌九合一選舉2018新北市選舉

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