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新北市長參選人蘇貞昌 提四大新住民政見

2018-07-01 19:34中央社 新北1日電

民進黨新北市長參選人蘇貞昌。圖／蘇貞昌競選團隊提供
民進黨新北市長參選人蘇貞昌。圖／蘇貞昌競選團隊提供
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民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天出席原住民射箭大賽，強調保存原民文化的重要性；繼而出席民進黨新住民委員會議，現場提出「成立人才庫」等四大新住民政見。

蘇貞昌今天參加第二屆山海盃原住民射箭大賽並主持開弓儀式，現場原住民大喊「衝衝衝凍蒜」不僅紛紛蜂擁上前握手，拿著隊服、弓箭要求簽名，甚至還送上鳳梨給蘇貞昌，要他繼續「旺旺旺」，展現對蘇貞昌的熱情支持。

立委陳瑩表示，蘇貞昌還是黨主席的時候，就很重視原住民的人才，也邀請她到民進黨一起為原住民服務，她才能促成這個原住民活動；原民會主委夷將‧拔路兒說，蘇貞昌對原住民的重視有目共睹，希望大家能結合力量，支持蘇貞昌當選市長，繼續為大家服務。

蘇貞昌表示，他重視原住民族群的努力，尤其他的女婿、兩個孫女也是阿美族，因此未來他要做更多事，保存原住民的傳統，並宣揚原民文化。

蘇貞昌隨後趕到板橋參加由民進黨副秘書長徐佳青主持的「民進黨新住民委員會議」，與來自越、印、泰、柬、緬等多國新住民朋友們交換意見，討論未來新住民政策，也暢談未來新新北。

蘇貞昌說，他從台灣尾拚到台灣頭，都在為人民及弱勢爭取福利，在他擔任屏東縣長時，就曾出版全國第一套的客語、河洛語、排灣族、魯凱族母語教材，語言是文化的根基，延續文化就必須推動母語。

蘇貞昌強調自己的孫女是阿美族，重視保存及推廣原住民及新住民的母語及文化，應該像美國一樣選擇每年哪一天最適合當越南日、印尼日、菲律賓日、柬埔寨日，用這樣的方式讓大家了解「我們都是一家人」。

蘇貞昌在會中也提出四大新住民政見，分別是「成立人才庫」，培訓通譯、觀光、教育人才；「就業的提升」，提升新住民朋友的就業選擇；「單一窗口的服務」，讓新住民朋友辦理事務時，不再礙於語言又疲於奔命；「網路資訊的提供」，市府網站將提供各國語言使用介面，讓新住民朋友獲得資訊更便利。

最後，現場也獻上越南傳統點心綠豆糕，來自越南的陳玉水說，希望蘇貞昌能高票當選，讓新北市更新更好。

蘇貞昌原住民新住民2018新北市選舉九合一選舉

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