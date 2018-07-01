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立委笑籲打扮再進化 柯文哲：很難

2018-07-01 16:14中央社 台北1日電

民進黨立委吳思瑤。圖／聯合報系資料照
民進黨立委吳思瑤。圖／聯合報系資料照
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民進黨立委吳思瑤今天在一場時裝創投媒合會說，台灣將來不只是成衣王國，也是設計王國，笑說台北市長柯文哲打扮再進化，就代表成功；柯文哲回說，改造他很難。

台北市產發局、台北市時裝協會與台灣紫牛創業協會今天下午在台北時尚新創中心，舉辦亞洲首場時尚創投媒合會，柯文哲、吳思瑤皆出席。

吳思瑤致詞時先表明立場，「今天不是選舉場，是講時尚跟設計」，表示經過2年努力，台北時尚新創中心成立，如今有12組設計師、創投界業者媒合。

她說，不應當讓台灣時尚設計領域自力救濟，應擺脫過去製造業的思維，發揚設計力量，台灣將不會只是成衣王國，也是設計王國。

吳思瑤也笑著對坐在台下的柯文哲說，「跟柯P說一句，你的打扮可以再進化，讓柯文哲更有時尚感，我們就成功了」。

柯文哲上台致詞時表示，他還是維持他一貫風格，「我還是維持這個品牌，扮演好後勤、補給工作就好」，表示美國國力雄厚，禁得起失敗，但台灣沒有，所以策略要改變，讓其他產業平均發展，不讓資通訊一枝獨秀，「我們在台北市的產業佈局是新創產業」。

他表示，從前年至今，台北市規劃21個新創中心陸續開幕，如今已有8個，「政府常常不要想說去幹什麼，應該提供平台」，表示給年輕人機會，期待媒合成功。

台北時尚新創中心開幕以來，凝聚許多新銳設計品牌力量，舉辦「StyleTalk新創分享」、「MasterClass大師講座」、「Fash marker潮流市集」、「Fashion Weekend 時尚展演」等10場活動，參與人數3000人以上。

產發局資料指出，台北時尚新創中心為圓山新創產業聚落一環，主要聚焦在科技、文化、藝術、時尚、設計、影音、教育等各領域產業，包括台北創新中心、台北自造實驗室、台北數位產業園區都是。

柯文哲吳思瑤九合一選舉2018台北市選舉

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