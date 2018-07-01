蘇廣告點亮燈泡 侯友宜：不是缺電？

2018-07-01 14:38 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨發布首支廣告，不僅拿自己的頭當作文創外，還站在整面LED燈泡所組成的動態牆面前，不過，國民黨新北市長參選人侯友宜今被媒體詢問到時回應，現在不是缺電缺到要節能、反空汙才對？

侯友宜今參加土城區彰化同鄉會會員大會交接儀式，會後被媒體詢問道廣告是不是浪費電、不環保？侯友宜說，覺得很奇怪用這麼多電燈，應該要節能、反空汙，這才和市民的期待一樣。