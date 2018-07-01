蘇廣告點亮燈泡 侯友宜：不是缺電？

相關新聞
侯友宜：可以戰死被壞人打死 但不能讓人汙辱死2018-07-01 14:45
胡幼偉：民進黨才6月就丟24萬票 乾脆別選算了2018-07-01 13:58
蔡總統民調低 陳水扁：年底可能「雙北雙輸」2018-07-01 13:49
議員選情告急 綠委：聲勢恐不如上屆2018-07-01 13:42
打丁？打柯？ 綠營基層茫然的選戰2018-07-01 13:41
「老縣長拿老案」打選戰 綠基層憂：民調因此「衝」不起來2018-07-01 12:07
不甩勇哥物語 蘇貞昌：市民會做判斷2018-07-01 11:40
民進黨議員參選人選情告急？ 綠委：整體聲勢不如上屆2018-07-01 11:25
用抹黑「宰高」「滅思」 高思博：民進黨的惡劣本性2018-07-01 10:59
姚文智批柯P忘恩負義 孫大千：是綠營搭柯便車2018-07-01 09:43
蔡英文民調直落 勇哥：雙北恐成雙輸2018-07-01 08:43
爭取曝光… 姚文智猛攻柯 恐內傷2018-07-01 00:53
捉對廝殺… 主打柯或姚？ 丁陣營意見分歧2018-07-01 00:44
國民黨桃市長換人選？地方發牢騷啦2018-07-01 00:43
竹縣長提名圓滿解決？ 林為洲：兄弟爬山各自努力2018-07-01 00:43
台南市長參選爆炸 藍綠頻互槓2018-06-30 23:48
蘇貞昌談都市更新 侯友宜成立後援會2018-06-30 23:34
山佳百年車站提政見 蘇貞昌：串連觀光景點2018-06-30 22:23
新北都市更新 蘇貞昌提5大態度2018-06-30 21:41
影／談市長到醫生的變與不變 柯文哲：我不動是別人在動2018-06-30 19:39
柯文哲「光榮城市」簽書會 親筆簽到晚上11點2018-06-30 19:35
陳菊：輔選陳其邁是我應盡的責任2018-06-30 18:21
端出新政策 姚文智：把不當黨產收回蓋社會住宅2018-06-30 18:06
挺黃偉哲大將由他所栽培 蘇煥智：要尊重人事變遷2018-06-30 16:27
柯文哲辦簽書會 姚文智：大家都在選舉、各憑本事2018-06-30 15:42
簽書會號碼牌沒發完？ 柯文哲：是讓大家不用提早排隊2018-06-30 15:11
徵召新竹副縣長是為2020舖路？吳敦義澄清2018-06-30 15:08
國民黨桃市選情不振傳「換陳」？地方人士：輔選牢騷2018-06-30 14:42
新竹提名爭議為2020鋪路？吳敦義：完全沒關係2018-06-30 14:16
藍新竹縣長提名爭議 吳敦義：已經完全、圓滿解決2018-06-30 13:59
藍要換掉陳學聖？地方人士：發牢騷2018-06-30 13:37
吳敦義見林為洲：不會「因人設事」2018-06-30 13:36
退休女警訴陳子敬好局長故事 上台抱住陳2018-06-30 13:23
吳敦義親自解釋未因人設事 林為洲：爭取提名立場沒變2018-06-30 13:00
陳菊：為陳其邁輔選是應該也是責任2018-06-30 12:57
柯文哲新書行銷光榮城市？丁守中：選舉策略2018-06-30 12:52
影╱蔡英文誇洪國浩 像魔術師一樣神奇2018-06-30 12:50
不設競選總部 丁守中：要打另類選戰2018-06-30 12:48
化解竹縣長提名爭議 吳敦義會林為洲否認「因人設事」2018-06-30 12:34
熱門文章
影／政府不要發布假新聞 鳳梨農民：抗議報名踴躍2018-06-30 19:20
文大事件一再遭抹黑 侯友宜出示逾400張發票自清2018-06-30 16:43
蔡英文周日到台中 反年改團體：惡作劇讓她「嚇一跳」2018-06-30 21:32
蔡英文民調直落 勇哥：雙北恐成雙輸2018-07-01 08:43
姚文智批柯P忘恩負義 孫大千：是綠營搭柯便車2018-07-01 09:43
被指肥貓 陳世雄：雙薪是要有能力有付出所得到的報酬2018-07-01 06:41
年金新制今天上路 退軍一早就衝台銀ATM2018-07-01 11:39
黃健庭赴陸為台東開拓鳳梨市場 首批16.8噸今出貨2018-06-30 19:57
文大宿舍不安全？ 周錫瑋：蘇貞昌有批評就要負責2018-06-30 21:09
陳世雄批反年改的人 「不只拖垮政府也拖垮國家」2018-07-01 10:03
【重磅快評】誰有資格領雙薪？ 原來標準他們說了算！2018-07-01 12:12
洪耀福爆料向媒體高層施壓 侯友宜批洪「專吃我豆腐」2018-06-30 17:36
學馬哈迪回鍋再選總統？ 馬英九：我才68歲2018-06-30 16:42
蔡英文台中綠川行突喊卡 反年改譏：會怕就好！2018-07-01 10:19
國民黨桃市長換人選？地方發牢騷啦2018-07-01 00:43
追求不成侯友宜貂蟬變母豬 葉毓蘭：民進黨別丟人現眼2018-07-01 09:55
侯友宜為文大上火線 蘇貞昌：別再扭曲2018-06-30 15:50
把2025非核當神主牌？ 馬英九：蔡政府非常不聰明2018-06-30 18:42
中華台北正名為台灣隊？ 國際奧會告訴你不行2018-07-01 12:29
反年改明要「惡作劇」小英 中市警局：同仁提高警覺2018-06-30 22:35
小英訪綠川喊卡警力重新布署 基層譙：忙翻了2018-07-01 12:47
備妥文件 侯友宜親上火線回應文大案2018-06-30 16:16
國防部宣告：完成廿餘萬份退除給與重新計算通知函交寄2018-07-01 06:10
爭取曝光… 姚文智猛攻柯 恐內傷2018-07-01 00:53
侯友宜談文大案：不合法的事情 侯友宜不會幹2018-06-30 16:30
陳菊：輔選陳其邁是我應盡的責任2018-06-30 18:21
文大宿舍若被認定違法使用 侯友宜：一定解約2018-06-30 17:22
侯友宜上火線澄清 蘇貞昌：不曉得他說了什麼2018-06-30 19:34
蔡英文的台灣價值 李艷秋：成人民思想審判血滴子2018-07-01 09:30
挺黃偉哲大將由他所栽培 蘇煥智：要尊重人事變遷2018-06-30 16:27
林萬億曝月退少近四成 李來希諷：愈改愈富貴2018-07-01 13:43
金門大橋興建工程延宕 馬英九：確實曾被稱選舉浮橋2018-06-30 18:48
民進黨議員參選人選情告急？ 綠委：整體聲勢不如上屆2018-07-01 11:25
文大案效應… 藍：凝聚藍支持者 綠：影響中間選民2018-07-01 00:39
宿舍爭議 北市府：收到文化大學回函下週研議2018-06-30 21:20
救完香蕉換鳳梨！ 中油再扮救火隊 加油站開賣鳳梨2018-07-01 00:13
竹縣長提名圓滿解決？ 林為洲：兄弟爬山各自努力2018-07-01 00:43
「老縣長拿老案」打選戰 綠基層憂：民調因此「衝」不起來2018-07-01 12:07
柯文哲「光榮城市」簽書會 親筆簽到晚上11點2018-06-30 19:35
胡幼偉：民進黨才6月就丟24萬票 乾脆別選算了2018-07-01 13:58
留言