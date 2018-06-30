山佳百年車站提政見 蘇貞昌：串連觀光景點

2018-06-30 22:23 中央社 新北30日電



民進黨新北市長參選人蘇貞昌。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天至有百年歷史的樹林山佳車站，參與立委蘇巧慧舉辦的「夏日巧生活－NTSO音樂會」，他現場提出政策願景，表示要做到景點串連，帶動地區的觀光。

「夏日巧生活－NTSO音樂會」現場邀請到國立台灣交響樂團，在山佳百年車站帶給樹林鄉親一下午的音樂饗宴。

蘇貞昌逐一與到場聆聽的市民朋友握手致意，蘇貞昌致詞時先向大家介紹「山佳」地名由來；他說，自己的語言不能忘記，「山佳」即是「山腳下」的台語，這些地方的歷史文化就是要不斷的去講，才能一代一代傳承。

蘇貞昌現場也提出政策願景，他說，當初他任內改建山佳車站，給大家更好的環境，這兩年，在里長與立委的協助下，還將煤斗車等搬到鐵道公園來，讓地方更添風采，再過去一點還有鹿角溪公園。

蘇貞昌指出，未來他當市長，不只要做到景點的串連，更要擴大成面的發展，結合打造新北成為「一千萬人的舞台」的概念，大家一起來，帶動地方精采，才能真正帶動山佳及整個樹林地區的觀光。

在結束樹林行程後，蘇貞昌隨後也至新莊參與鎮安壇蕭府王爺宮慶。蘇貞昌說，很高興可以來參加蕭府王爺宮慶，也祈求風調雨順、國泰民安。過去很高興可以得到大家支持，擔任兩屆縣長，現在參與新北市長選舉，希望可以讓新北市更新更好。

另外，蘇貞昌今天晚上在臉書上以直播預告，公布競選辦公室公用空間的開放預告影片。在搖滾樂的襯托下，只見蘇貞昌招牌的頭頂佔據了整個畫面，像是宇宙中的地球般的旋轉，最後蘇貞昌帥氣地穿上合身西裝、整好袖口、調整鏡框，走在1000多顆的LED燈泡所組成的動態牆面前，畫面上最後出現充滿自信的蘇貞昌，與這次競選主視覺「衝，新﹒新北」的字樣。