柯文哲辦簽書會 500號碼牌4小時發完

2018-06-30 17:43 中央社 台北30日電



台北市長柯文哲今晚將舉行新書「光榮城市」簽書會，凌晨5時前就有粉絲前往簽書會現場排隊，等候領取號碼牌，500號號碼牌也在下午2時前，全數發放完畢。

主辦單位指出，截至下午4時左右，已發出20號候補，預計共將發放100號候補。

柯文哲在書中寫道，民主進步黨中央黨部牆上的「清廉、勤政、愛鄉土」，正是他努力實現的目標。

柯文哲說，2014年，當時的中國國民黨台北市長參選人連勝文質疑他的墨綠說，他當時回應：「我說我是墨綠，是為了向社會證明你的槍傷是真的，我這樣講是為了台灣和諧；但你今天講我是墨綠的時候，你是在撕裂這個社會，謀的是你個人的政治利益。」

他表示，與此同理，他會說「兩岸一家親」，是為了降低緊張、減少衝突的危機，替台灣爭取更多時間，讓台灣在不利的環境中，有機會存活得更好。

柯文哲批評攻擊他「兩岸一家親」說法的政治人物，「只是凸顯個人的政治意識，奪取個人的政治利益，根本不顧台灣的安危」。

柯文哲也為自己取消重陽敬老金的政策辯護。他指出，一開始，其他縣市首長要他先試試看停止發放重陽敬老金，但大家眼看會傷及民調，再也沒有人敢跟進。

柯文哲說，現在大家寧可發現金討好長者，也不願意做長期的老人照護系統建設。

他表示，重陽敬老金根本違反所有社會福利偏向弱勢的原理，但「每一位老人都認為那是他的錢」，當他「傻傻地取消」，產生的剝奪感對長者體會格外深刻，民調自然下滑。