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姚文智提新主張：不當黨產改社會住宅

2018-06-30 17:06中央社 台北30日電

民進黨台北市長參選人姚文智。本報資料照
民進黨台北市長參選人姚文智。本報資料照
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民進黨台北市長參選人姚文智今天表示，除原本主張的公有建築、公辦都更式的混居型社會住宅，最新主張是要將不當黨產收歸市有改為社會住宅，不僅快速、便宜更符合公平正義。

姚文智今天與民主進步黨台北市議員王孝維舉辦聯合問政說明會，談到台北市長柯文哲在臉書解釋市政府如何3年半還新台幣520億元，姚文智認為，關鍵在於該推動的建設都沒做，這不是真正的省錢。

姚文智說，市長應該運用人民納稅錢做更多建設，但要想出省錢有效率的方法，不花太多錢才是真正的省錢，才是真正的都市治理。

姚文智表示，柯文哲要用4年時間花996億元蓋社會住宅，不僅花錢還要花時間找土地，導致建設速度慢，因此，他提出運用公有建築、公辦都更開發混居型社會住宅的主張，只要十分之一經費，這才叫省錢。

聯合問政說明會選在台北市內湖區一處卡拉OK舉行，姚文智說，柯文哲當選前說要收回劍潭青年活動中心，選後卻賤租，所以，他主張將類似的不當黨產收歸市有改為社會住宅，既快速省錢又符合公平正義。

至於柯文哲今天舉辦新書「光榮城市」簽書會，姚文智會前受訪時則說，沒關係，大家都在選舉，各憑本事。

姚文智會前還提到，今年台北市長選舉是自民國83年以來再次出現三強鼎立局面，而83年以來的台北市長只有陳水扁徹底改變官僚文化、積極推動建設，他也將讓市民更加了解他的市政願景，讓民進黨重新贏回台北市。

姚文智社會住宅2018台北市選舉九合一選舉民進黨

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