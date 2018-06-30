柯文哲辦簽書會 姚文智：大家都在選舉、各憑本事

2018-06-30 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



為鞏固基本盤，民進黨台北市長參選人姚文智將跟黨內27議員參選人，逐一舉辦聯合座談會，對於現任市長柯文哲主張還債520億，姚文智今表示，柯市府還債是因為收稅金、罰款增加等，人民納稅錢本來就要繳市庫，沒什麼好吹捧，他相信市政經過檢驗，不管哪個年紀大家都會小清楚；被問到柯今晚將舉辦簽書會，姚文智說，沒關係吧，大家都在選舉，大家各憑本事。

姚文智今天出席民進黨籍市議員王孝維舉辦的聯合問政說明會，對於每一場的聯合座談會效果，姚文智形容一場比一場熱烈，他感謝黨內同志、議員，可以對地方聲音更了解、漸入佳境，他跟個地方聯合競選越來越清楚，聲勢越來越好，6月23日大型造勢晚會結束後，很多支持者更確定，他相信全部辦完後局面會翻轉。

媒體詢問，柯文哲昨天於臉書稱3年半還債520億，是否會覺得太自滿？姚文智說，這不是自滿，這是一個錯誤訊息，事實上這幾年還債是超收稅金，例如房屋稅、地價稅、交通罰款增加等，如果不投入公共建設只是還債，這樣市長制要做什麼？市長重要的是城市治理，推動公共建設。

姚文智接著說，什麼叫省錢？他目前提出的社會住宅推動方式，一口氣就省900億元，這才叫省錢，市府過去花996億蓋2萬戶社宅，他改成混居型社會住宅，一口氣可以省下900億，大家未來可以檢驗，這才叫做省錢。

姚文智指出，超收人民地價稅、房屋稅，甚至遺產稅及交通罰款，這些不叫省錢，這是人民納稅錢，納稅錢前本來就要繳市庫，沒什麼好吹捧的。

媒體問到，今天聯合座談會現場播放當年前總統陳水扁的競選歌曲，是要仿造1994年阿扁模式？姚文智說，這次選舉是繼1994年以來的「三腳督」，民進黨20年沒有進入市府展現理念，他覺得選舉最重要是政策，前幾天會議中，清楚提到把市政願景跟想法，更明確跟市民溝通。

姚文智說，這幾年台北市長，從馬英九、郝龍斌到柯文哲，整個市政成績我們都不滿意，如果真正讓我們滿意的，不禁想到1994年陳水扁市長，徹底改變台北市官僚文化，積極推動建設，接下來會用更明確跟強烈更綿密的政策，跟社會溝通。