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盧秀燕民調領先6.7% 林佳龍：海水退就知誰沒穿褲

2018-06-30 01:03聯合報 記者王寓中洪敬浤楊濡嘉／連線報導

國民黨打團結牌，台中市長參選人盧秀燕（前排右起）、高雄市長參選人韓國瑜、副主席郝...
國民黨打團結牌，台中市長參選人盧秀燕（前排右起）、高雄市長參選人韓國瑜、副主席郝龍斌等人，昨天到小港區大林蒲關心空汙。 記者楊濡嘉／攝影
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國民黨智庫國家政策研究基金會昨天公布台中市長選舉最新民調，民調顯示，國民黨台中市長參選人盧秀燕支持度百分之三十九點七，民進黨台中市長林佳龍百分之三十三，盧秀燕領先林佳龍六點七個百分點，領先幅度已超過誤差範圍。對此，林佳龍回應強調有信心連任，還反諷對手「海水退了就知道誰沒穿褲子」。

盧秀燕說，這顯示她參選後舉辦兩百場地方見面會，勤跑基層奏效，但仍不能輕忽。

國民黨智庫委託TVBS民調中心進行的民調顯示，若明天就是投票日，有百分之三十三的受訪者表示會投給林佳龍，百分之三十九點七投盧秀燕，百分之二十七點四未決定。在喜好度方面，喜歡盧秀燕的有百分之三十八點七，也高於喜歡林佳龍的百分之三十三點六。

國民黨政策會副執行長吳育昇指出，連同五月二十七日聯合報民調及四月二十四日艾普羅民調，盧秀燕已連續三次領先林佳龍。

這項調查是針對二十歲以上台中市民，以電訪方式採電話號碼後兩碼隨機抽樣，調查日期六月五日至六月二十日，有效樣本二千五百二十人，在百分之九十五信心水準下，抽樣誤差為正負兩個百分點以內。

回應選舉民調，台中市長林佳龍說「海水退了就知道誰沒穿褲子」；國民黨議員買短褲要送...
回應選舉民調，台中市長林佳龍說「海水退了就知道誰沒穿褲子」；國民黨議員買短褲要送林佳龍，林笑著拒收：「我們平常都有穿」。 記者洪敬浤／攝影
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對此，綠營議員昨天對林佳龍送暖，要林別管民調起伏「做就對了」，林佳龍則以「海水退了就知道誰沒穿褲子」回應。國民黨議員楊正中稍後在議會總質詢時，因此刻意買了條短褲送林佳龍，楊正中說，投完票就知道「誰沒穿褲子」，他趕緊買條短褲送市長，免得選舉完發現，沒穿褲子的是林佳龍。

楊正中的舉動引起現場官員、議員哈哈大笑；林佳龍笑到合不攏嘴，指著楊說「這件太大了，比較適合你」、「我們平常都有穿」。

拚高雄市長 藍綠都打團結牌

【記者楊濡嘉、王寓中、洪敬浤／高雄報導】面對今年高雄市長選舉，國民黨和民進黨都大打團結牌。國民黨台中市長參選人盧秀燕、副主席郝龍斌昨天到高雄和高雄市長參選人韓國瑜一起到小港區大林蒲吃豬血湯，強調要改善空汙一定要換人當市長，也和當地居民座談，重視大林蒲遷村問題。

民進黨高市長參選人陳其邁則正透過傾聽之旅全市走透透，與民進黨提名市議員參選入合拍宣傳照，加緊整合基層力量。

林佳龍盧秀燕民調2018台中市選舉

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