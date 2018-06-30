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民調其實有兩份 打開參選人口袋...看真正的數字

民調其實有兩份 打開參選人口袋...看真正的數字

2018-06-30 09:00聯合報 記者洪敬浤張裕珍／報導

國民黨智庫昨公佈台中市長選舉民調，國民黨參選人盧秀燕領先現任民進黨籍市長林佳龍6.7個百分點，藍營為此振奮，說對手已「龍困淺灘」；但林佳龍卻是老神在在，強調連任有信心，道理何在？

國民黨智庫昨公佈台中市長選舉民調，表示國民黨參選人盧秀燕（右圖）領先現任民進黨籍...
國民黨智庫昨公佈台中市長選舉民調，表示國民黨參選人盧秀燕（右圖）領先現任民進黨籍市長林佳龍（左圖），但林佳龍仍強調連任有信心。 圖／記者洪敬浤攝影 、摘自盧秀燕臉書
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政治人物手上 永遠有兩份民調

內行看門道，外行看熱鬧，解讀民調不能只看數字，還要考慮軍心士氣，況且「民調像月亮，初一、十五不一樣」。本屆市長選舉，新北朱立倫、桃園吳志揚選前民調分別贏過對手游錫堃、鄭文燦「20%」，最後開票朱只小贏不到3萬票，吳更是慘敗，因此看待選前民調，不管輸贏都要小心。

隨著選舉逼近，各式民調滿天飛，到底哪種民調可信？在政治人物手上，永遠有兩份民調，一份刻意對外公布，用來宣傳、壯聲勢，甚至可攻擊對手；另一份則是供自己參考，用來補強弱點，而這份口袋中的民調，只有核心幕僚才看得到。

國民黨有信心 林佳龍也有信心

國民黨智庫昨公布台中市長選舉民調，盧秀燕支持度39.7%，領先林佳龍的33%。國民黨智庫召集人黃德福說，民調結果顯示這次台中市長選情是「燕兒高飛、龍困淺灘」，並因有高達76.6%的受訪台中市民表示會去投票，表態率高顯示選情緊繃，林佳龍陷入苦戰。

面對國民黨的信心，曾口誤自稱「民調祖師爺」的林佳龍表示，民調領先者其實不會刻意強調自己贏，就像4年前選市長，投票前也曾冒出許多「黃金交叉」的民調。另外，這是對手陣營的民調，而且自己對政績有信心，更重要是握在手中的內參民調，他穩定領先對手10個百分點以上。林佳龍說，「海水退去就知道有沒有穿褲子」。

台中市長選舉民調起伏，綠營議員為台中市長林佳龍打氣，強調「做就對了」。 記者洪敬...
台中市長選舉民調起伏，綠營議員為台中市長林佳龍打氣，強調「做就對了」。 記者洪敬浤／攝影
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有利就大肆宣傳 不利秘而不宣

文化大學廣告系教授兼系主任鈕則勳說，選前民調很多，如果是競選總部、政黨黨部發布的，通常都是對自己有利的，這種民調屬於選戰操作，大家參考就好。鈕則勳分析，一份民調的可信度，要從樣本數、抽樣方法來看，通常有效樣本數要超過1067人，才能達到3%的抽樣誤差；網路民調的可信度不高，不能當成參考依據。

鈕則勳說，各候選人都會有另一份內部民調，用來擬定選戰策略與政策目標，這份民調的真實性相對較高，但通常只供核心幕僚參考，不會對外發佈。有些候選人不斷公布領先的民調，久而久之會形成大眾印象，好像他真的領先、會贏，對手要適度回應，以免給大家民調落後、拿不出贏的民調的印象。

國民黨立委陳學聖（左圖）代表藍營參選桃園市長，迎戰民黨籍的現任市長鄭文燦（右圖）...
國民黨立委陳學聖（左圖）代表藍營參選桃園市長，迎戰民黨籍的現任市長鄭文燦（右圖）。 圖／聯合報系資料照片
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陳學聖「現今民調準確性不高」

立委陳學聖代表藍營參選桃園市長，曾任國民黨桃園黨部主委的他對民調也「很有感」。他說，與早期相較，現今民調準確性不高，即使選前民調領先對手，開票結果也可能翻盤，所以民調無論領先或落後都是「戒慎恐懼」，因為最後結果誰都拿不準。

陳學聖今年挑戰現任市長鄭文燦，陳說，目前外界民調落差大，兩人相距15%到40%都有，但這些民調多只能參考，即使內部民調也有「死角」，因為透過市內電話民調，許多年輕人或小家庭根本家中沒裝電話，民調難以一窺全貌。陳學聖認為，民調已經無法反映真實狀況，參選人仍需實地接觸不同場合、族群，才能真正「嗅」到民意。

鄭文燦團隊「數據都會做參考」

鄭文燦幕僚表示，民調經過多年驗證，相關數據或指標都有一定價值，會做參考使用。目前尚未成立選舉辦公室，競選時程也還未定，現階段團隊仍以「市政優先」，市府每季電話民調，市政滿意度都有七、八成以上。

市府研考會主委詹賀舜說，市府電話民調包含整體施政及交通、路平、環保、社會福利、治安等滿意度，今年前兩季各項政策都獲良好評價，不滿意度落在二成左右，創新低。

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