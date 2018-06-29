蘇煥智參選台南市長 民進黨立委：親痛仇快

2018-06-29 19:32 中央社 台北29日電



前台南縣長蘇煥智將回台南選市長。圖/取自蘇煥智臉書 分享 facebook 已退黨的蘇煥智決定參選下屆台南市長，台南市的民進黨籍立委說，蘇參選將攻擊民進黨，雖不會影響選舉結果，卻會影響過程，這就是「親痛仇快」。

不過，民進黨發言人吳思瑤則說，黨將會全力支持已提名的黃偉哲勝選，「對個別參選人沒有評論」。

蘇煥智今天證實將參選下屆台南市長，7月2日舉行記者會說明；目前已有黃偉哲、許忠信、高思博、陳子敬、林義豐等5人表態參選台南市長，加上蘇煥智，形成「六搶一」參選爆炸的局面。

民進黨內人士指出，蘇煥智之前想選台北市長，黨部盡了很大的努力與蘇溝通，蘇煥智仍堅持退黨參選，現在台北市不選了，要回台南市參選，令人錯愕。

至於蘇煥智參選是否影響台南市長選情？民進黨人士說，蘇煥智離開台南已有一段時間，以往民進黨支持者對於脫黨參選的人「不會給太多的鼓勵與溫暖」，這些人日後發展也往往「不盡如人意」，因此他希望蘇煥智重返民進黨，一起從事改革工作。

不具名的台南立委分析，蘇煥智參選台南市長「可能影響選舉過程，不會影響結果」；2010年，蘇煥智在台南市長初選提名輸給賴清德後，逐漸淡出台南政壇，蘇過去的地方樁腳都已回歸民進黨、改支持黃偉哲。

這位台南立委指出，這次台南市長，國民黨提名高思博，獨派支持許忠信，無黨籍則有陳子敬、林義豐，蘇煥智當選機率不大，不過選舉過程，蘇煥智可能攻擊民進黨，「影響會在這個地方，親痛仇快」。（編輯：陸倩瑤）