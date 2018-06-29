蘇煥智決定參選 台南市長選舉六搶一

2018-06-29 19:35 中央社 台南29日電



前台南縣長蘇煥智今天證實，他決定參選下屆台南市長，7月2日將召開記者會說明。圖/取自蘇煥智臉書 分享 facebook 前台南縣長蘇煥智今天證實，他決定參選下屆台南市長，7月2日將召開記者會說明。目前台南市長已表態參選人有黃偉哲、許忠信、高思博、陳子敬、林義豐，再加上蘇煥智，是六搶一的參選爆炸。

已退出民進黨的蘇煥智，今天下午在台南市佳里愛鄉基金會和20多名好友會商後，作出參選的決定；他告訴中央社記者，7月2日上午10時將在台南市永康桂田飯店召開記者會，完整說明參選台南市長的訴求。

蘇煥智說，民進黨執政2年來，和地方民意脫節，台南市也有施政缺失，包括房屋稅、地價稅大漲、一例一休造成產業困境等，民進黨支持者是否還會力挺，讓人存疑，他回鄉參選台南市長是有勝算的。

曾在蘇煥智立委服務處擔任副主任、民進黨提名台南市長參選人黃偉哲，得知要對上老東家時說，他會抱持著平常心及和善心面對，戒慎不恐懼，但衝擊在所難免。

黃偉哲表示，他仍按選舉期程及計畫持續推動，他和蘇煥智、前台聯立委許忠信同屬綠營，他希望這場選舉不互相攻擊，作君子之爭。

年底台南市長選舉，已知參選人有黃偉哲、許忠信、國民黨提名的高思博，前台南市警察局長陳子敬、伍彩集團創辦人林義豐，如今再加上蘇煥智，出現參選爆炸的局面。