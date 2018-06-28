綠指侯友宜致電媒體別做文大案 侯辦：政壇笑話

2018-06-28 21:54 中央社 台北28日電



圖為國民黨提名新北市長參選人侯友宜（左）與黨籍議員參選人江怡臻（右）合拍競選照，現場應要求擺出各種姿勢配合拍攝。 中央社 分享 facebook

民進黨秘書長洪耀福今天說，國民黨新北市長參選人侯友宜打電話給媒體高層，盼不要做文化宿舍案。侯辦表示，洪耀福發言已淪為政壇笑話，也是民進黨不斷秀下限的指標。

文化大學宿舍爭議不斷，TVBS日前公布的民調顯示國民黨新北市長參選人侯友宜支持度不降反升，上揚8個百分點。侯友宜表示，真金不怕火煉，證明選民是有智慧的。

洪耀福今天與媒體茶敘時爆料指出，侯友宜團隊上週到處拜託媒體，請談話性節目不要做文大案，連侯友宜本人都打給媒體高層，拜託不要再做這題、不要在談話節目講，「若沒有影響，為何這麼緊張？為何拜託大家不要做這題？」

洪耀福說，文大宿舍事件，到目前為止揭露的資訊，沒有一件事情是假的；民主體制透過選舉，就是要檢驗每個想要得到權力的人，這種檢驗不能把它視為抹黑，大家就是衝著侯友宜來，要檢驗侯友宜，「是你把問題丟給娘家、丟給太太」，要做新北市長的人應該要敢面對爭議問題、敢解釋問題，「你一直閃躲，把責任推給人家，一個男子漢大丈夫不應該這樣處理事情」。

洪耀福指出，社會這麼多質疑，侯友宜不願面對，把它歸咎於抹黑，用悲情訴求、運作媒體，然後說民調對你無傷。

洪耀福酸侯友宜說，愛錢、賺錢不是非法的事情，就直接說自己「把賺錢能力發揮到新北，讓新北市民每個人一年收入2000萬，那不是很好嗎？我當新北市長讓每個人都有能力一年賺2000萬，一定高票當選」，侯友宜裝得快流眼淚的樣子，「若做首長把責任推給別人，這就是朱立倫風格」。

侯辦發言人賴冠群表示，歷任民進黨秘書長，沒看過像現在這種把公開發言當談話性節目的人物，可以理解洪耀福為什麼未入閣、未入府。他說，洪耀福種種發言已經淪為政壇笑話，也是民進黨不斷秀下限的指標。