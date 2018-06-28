備戰年底選戰 蔡總統全代會後啟動下鄉

2018-06-28 21:51 中央社 台北28日電



民進黨秘書長洪耀福今天說，桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、基隆市長林右昌在藍大於綠的艱困地方做出成績，年底選戰會有外溢效應；另外，全代會後將啟動總統下鄉說明政績。

洪耀福與媒體茶敘指出，他今天南下主持苗栗、台中、彰化、南投、雲林輔選會報；明天上午，也會在民進黨中央舉行首次台北市選舉策略會議，民進黨台北市長參選人姚文智及其輔選團隊成員立法委員吳思瑤、前雲林縣長蘇治芬、台北市議員阮昭雄等人都會出席，討論台北市競選策略。

對於中台灣選情，洪耀福指出，台中沒有什麼太大問題，彰化則在努力強化；這幾年中央對彰化投入非常多資源，彰化也有鐵路高架化等重大交通建設，另外，彰化縣長魏明谷推風電後，縣府財政收入多，也恢復營養午餐的補助，彰化營養午餐被稱作「綠能午餐」。

洪耀福說，彰化縣做了很多事，但縣長「太客氣」，都不好意思講，黨中央希望趕快宣傳這些政績。

洪耀福表示，除了中台灣，黨中央也規劃桃竹竹苗、北北基宜的跨區域輔選會報，邀集各地輔選幹部思考跨區域議題。此外，行政院也在規劃下鄉說明政績，蔡總統的下鄉行程則預計在民進黨全代會後啟動。

洪耀福說，桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、基隆市長林右昌，這3個年輕首長，都在過去藍大於綠、民進黨艱困的地方，用政績改變地方結構；百姓是公平的，認真做出政績的縣市長，連任就會比較輕鬆。

洪耀福認為，這些縣市再讓民進黨執政一屆，政績會更好，並改變當地民眾對民進黨的看法，民進黨會突出這些縣市長的政績；這些地方或許長期對民進黨有些成見，但看到3位縣市長的政績，民進黨年底要把這個外溢效應擴大，這才是正面的力量。

洪耀福並指出，這3位縣市長的政績，對鄰近縣市有外溢效應，會影響新竹縣、苗栗縣、南投縣、台東縣、花蓮縣等傳統上認為是民進黨艱困的地方，能起帶頭作用。