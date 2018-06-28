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輔選韓國瑜 周錫瑋：全力抬轎

2018-06-28 23:22中央社 高雄28日電

國民黨中央助選團副團長、前台北縣長周錫瑋今天為黨提名的高市長參選人韓國瑜輔選，他說，會全力抬轎，呼籲大家跟他一樣做韓國瑜的分身、志工，團結一致把高雄贏回來。

周錫瑋下午南下高雄與韓國瑜在高雄蓮池會館舉行「中央助選團茶話會」，黨籍各區高市議員提名參選人齊聚一堂，展現藍軍團結氣勢。

周錫瑋誓言，中央將傾全力輔選韓國瑜，讓高雄「藍天再現」。

韓國瑜呼籲支持者一起把國民黨市議員參選人送進議會，好讓高雄全力拚經濟。他認為，這次是國民黨最好的機會，大家一起支持國民黨提名的市長和議員參選人，把高雄贏回來。

韓國瑜表示，他目前是坐二望一，陳其邁是坐一望二，局勢是五五波。

韓國瑜說，高雄市有山、有海、有河、有空港、有海港，還有勤奮的人民，沒有理由不進步，鄰近的越南、馬來西亞、新加坡、香港、大陸、日本、韓國都在全力衝經濟，高雄未來一定也要全力衝經濟，大家團結打造富裕的高雄，共創更美好的明天。

周錫瑋指出，與韓國瑜有30多年交情，韓國瑜當立委時，周錫瑋父親也是立委，兩人同事情誼深厚；所以他尊稱韓國瑜為叔叔，並不為過。

周錫瑋力讚韓國瑜「天不怕、地不怕」，一定可以帶領高雄蛻變，他要幫韓國瑜全力跑腿；以前選舉靠錢，現在要靠能力與政見，籲請大家全力為韓國瑜助選。

他又說，會全力為韓國瑜抬轎，呼籲大家跟他一樣做韓國瑜的分身、志工及小弟，團結一致把高雄贏回來。

韓國瑜周錫瑋國民黨
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