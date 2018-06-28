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蔡英文促綠委「把年底選戰當自己的事」

2018-06-28 00:51聯合報 記者林敬殷陳熙文／台北報導

蔡英文總統昨天出席民進黨中執會。 記者曾學仁／攝影
蔡英文總統昨天出席民進黨中執會。 記者曾學仁／攝影
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兼任民進黨主席的蔡英文總統昨晚與北北基宜立委餐敘，討論年底立委選情。據轉述，多位新北市黨籍立委表示，民進黨新北市長參選人蘇貞昌有一搏的機會，而國民黨參選人侯友宜勤跑新北市的綠營票倉，猛攻文大宿舍案有鞏固綠營選票的效果。

蔡總統在會中也向立委表示，這次的選舉雖然是縣市長及議員選舉，但立委要把它當成是自己的選舉，不要不把它當成自己的事，年底選完之後，明年就是自己的選舉了，只要地方有什麼需要，行政院及黨中央都要全力配合。

繼上周與中彰投的黨籍立委餐敘討論選情之後，蔡總統昨天鎖定北北基宜四個縣市，總統府秘書長陳菊、行政院秘書長卓榮泰、民進黨秘書長洪耀福及民進黨選對會召集人林錫耀等人均列席，洪耀福表示，七月十五日全代會將有一場聯合造勢大會，接下來八、九月將舉辦多場社會力的活動，十月起才有大型造勢晚會。

針對北部四縣市的選情，宜蘭縣長參選人陳歐珀當場拜託大家支持，只要整合成功就會贏，蔡總統提到北北基宜的立委要一起打團隊戰，陳歐珀不會孤軍奮戰，也拜託陳菊要多幫忙在地方整合事物上。

至於施政高滿意度的基隆市，立委蔡適應說沒有問題，蔡總統虧他「基隆選情被你講得像是天堂一般」（相對於宜蘭），引起現場一陣笑聲。

立委吳思瑤及台北市長參選人姚文智均到場，姚文智報告自己工作進度，吳思瑤則提到究竟應先打丁守中還是柯文哲，但此話題未深入討論。

民進黨在新北市的立委多，討論時間也很久，集中在討論對手侯友宜與蘇貞昌近來的對戰狀況，多位立委都反映侯友宜頻往綠營的票倉如三重、蘆洲等地跑，加上公所的行政資源挹注辦活動，讓侯友宜知名度大增，不過，立委也提到文大宿舍對侯友宜民調造成震盪，同時也能鞏固綠營基本盤。

此外，多位立委也向蔡總統等人爭取地方建設，蔡總統則要卓榮泰記下來，協助立委在地方的各項建設需求。

侯友宜民進黨蔡英文姚文智陳菊
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