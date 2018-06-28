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年改下月上路…幫複查、寫訴願 選將搶軍公教票

2018-06-28 00:32聯合報 記者劉明岩陳秋雲張家樂／連線報導

彰師大附工退休人員聯誼會舉辦年金改革行政救濟訴願說明會，100多名退休人員參加並...
彰師大附工退休人員聯誼會舉辦年金改革行政救濟訴願說明會，100多名退休人員參加並填寫訴願書，神情凝重。 記者劉明岩／攝影
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年金改革七月上路，退休軍公教人心惶惶，藍軍和無黨參選人近日動作頻繁，搶攻軍公教票「大餅」。台中國民黨議員服務處昨起提供公務員複查、教師訴願服務，若駁回將協助提起集體訴訟；彰化表態參選縣長的國民黨王惠美、無黨籍洪敏雄及前台聯不分區立委黃文玲，都透過個人或政黨系統為退休軍公教人員爭取權益。

南投幅員大，藍營立委許淑華和馬文君在幾個鄉鎮服務處，都提供填寫訴願書服務；議員蔡宜助還租竹山鎮前山國小大禮堂，辦退休人員的年金訴願說明會，由志工幫老人填訴願書。

7月1日起軍、公、教人員適用新的退休金制度，因退休金大幅縮減引起憤慨、反彈；「年改」除了是社會問題，也給政治人物操作空間。

中市國民黨議員昨共同開記者會，各議員服務處都會義務協助市內5萬多名退休公教、警消提出復審或訴願，黨團請到律師洪嘉鴻，萬一駁回需行政訴訟，改由黨團出面「集體訴訟」，因每件裁判費4000元，集體訴訟的裁判費也算1件4000元，可幫退休人員省錢。

立委江啟臣服務處上周開放軍公教人員填復審與訴願書，信封都備好，每周5天有律師服務，至昨有近兩百人上門。

彰化師大附工退休人員聯誼會舉辦年金改革行政救濟訴願說明會，共100多名退休人員參加，要參選的前台聯不分區立委黃文玲聲援，以律師專業提供法律諮詢；黃文玲表示，將組成義務律師團隊，協助復審及訴願程序，提供例稿供參考，她若當選縣長，將依職權為軍公教人員提釋憲，保障應有的程序正義。

另名參選縣長的王惠美，所屬國民黨彰化縣黨部積極爭取反年改力量，上月提供訴願書服務與免費法律諮詢服務，並由全縣26鄉鎮市黨部受理，已提供1000份報表。彰化議長謝典霖指示利用議會辦公場所，邀律師定期提供法律諮詢協助，至少有500多人接受服務。

江啟臣王惠美許淑華2018台中市選舉2018彰化縣選舉
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