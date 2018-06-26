丁守中談市政建設 全力獎勵容積率

2018-06-26 22:10 台灣醒報 記者藍苡瑄╱台北報導



國民黨台北市長參選人丁守中出席由玉山科技協會辦的「台北智慧城市規劃與發展」專題演講時，表示台北還有很多發展空間。（國民黨台北市長參選人丁守中競選辦公室提供） 分享 facebook 「台北第一件要做的是大幅度都市更新，信義計畫區、大直計畫區等地區容積獎勵要給高一點。」國民黨台北市長參選人丁守中25日出席「台北智慧城市規劃與發展」專題演講時表示，若建商能夠讓樓層加寬、公園綠地變多、馬路變寬變大的就給40至50%容積獎勵，市容會完全不同。他認為，台北應效法外國智慧紅綠燈、靠感測器抓超速，改善果菜市場重建毒瘤等問題，成為名副其實的智慧城市。

「若建商能夠讓樓層加寬、公園綠地變多、馬路變寬變大的就給40至50%容積獎勵，」丁守中如此表示，同時也提到，先前國民黨執政時，台北市過去一年發3000 、4000張建照，可是柯文哲在前年只發出207張建照，去年則發出213張，無法帶動經濟發展。

「之前921地震災後，前內政部長李鴻源曾提出警訊，台北若發生六級以上地震，至少會倒下4000棟建築物，造成10萬戶家庭傷亡。」丁守中強調，政府根本沒能力做災後重建與補償，應效法日本對於耐震補強、老屋重建、防災等全力推動，不能事後才開始補救。

智慧交通抓超速

至於交通面向，丁守中參考一些國外案例分析指出，「之前晚上下班回家，馬路上沒有車子經過了，卻還是有99秒紅燈，我乾等了60幾秒，」他說，前年到英國考察智慧紅綠燈停等時間，早就跟車流人潮同步，紅燈可能只有20、30秒。他也舉例之前在擔任哈佛訪問學者時，經過一個大停車場只要有車輛進出，LED 路燈就會調整亮度，或是行人行走時就會變亮，並依照日出、日落、陰天等，開燈時間也不同。

「前陣子台灣有警察在車子旁邊抓超速被撞死，英國抓超速是透過感應器，進行車牌辨識系統，」丁守中說，台灣的大數據、物聯網、雲端運算等資通訊產業很強，為何不能運用在生活中各領域中？

「我們很多官員腦筋可能也跟不上時代。」他提到，之前去永康商圈拜訪，有很多日、韓旅客，因假日時很多計程車開到這些巷道當中，造成困擾，所以台北市政府開協調會，結果有官員提議發動義警在永康商圈幾個主要進出路口指揮交通，不要讓車子進來。但丁守中認為應效法荷蘭，在柱子設有感應器，能辨別車輛是否屬於社區內居民，以柱子上下沉管制車輛。

科技結合醫療

台灣資通訊發達，現在城市越來越大，人口也變多，對於資源消耗、飲食、防災等需要更加即時回應，例如中國也運用資通訊科技，透過大數據、資通訊科技及時有效掌握市民問題。

「花140億共7年重建市場，將來是一樣是『萬華發展之瘤』。」丁守中說，現在物流都運用網路平台以及即時恆溫控制系統，送貨根本沒必要一車一車貨送到傳統市場。若採用物流系統，可將食材抗損率從15%左右降低到3至5%。

至於台北市停車位問題，他提出應效法歐洲，辦公大樓晚上開放給住家停車，白天則是住家房子開放給上班族停車，建立相關收費機制。或是像是他前幾天到杭州南路一家小籠包店，旁邊有個小空地，有一個app收票機制，就能廣泛運用在商圈上。

「台北市、新北市應該聯合來做病歷資料整合智慧醫療，將來可以跟長照、醫療團體等一體適用，節省經費與時間，」丁守中表示，他若當選，將推動「志工服務時間銀行」，解決長照勞動力不足問題，在一些社區與社團，用區塊鏈「寄存寄點」，將照顧他人時數紀錄下，其他人以後也能回報他。

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