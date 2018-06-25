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對比國外城市發展 丁守中：台北不夠智慧

2018-06-25 23:01中央社 台北25日電

中國國民黨台北市長參選人丁守中今天表示，他到國外考察時，在法規、交通應用等各方面，發現台北市有很多地方不夠智慧，台灣明明有很多優秀科技廠商，為何政府不好好利用。

丁守中、台北市電腦商業同業公會理事長童子賢晚間出席台灣玉山科技協會玉山小聚活動，主講「台北智慧城市規劃與發展」時表示，台北市別說智慧城市，連要成為幸福安全的城市都有很大疑慮，台北市近40多年老舊公寓約40萬多戶，前內政部長李鴻源就曾提出強烈警告，假如台北市發生嚴重地震，至少會倒塌4000棟建築物，造成近10萬人口傷亡。

台灣玉山科技協會舉辦玉山小聚活動，國民黨台北市長參選人丁守中也受邀出席，並與和碩...
台灣玉山科技協會舉辦玉山小聚活動，國民黨台北市長參選人丁守中也受邀出席，並與和碩科技董事長童子賢以「台北智慧城市規劃與發展」為題進行演講。聯合報系記者邱瓊玉／攝影
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他說，日本政府在阪神地震後，全力推動建築物耐震補強、防災減災與老屋補強，不能等災害發生後再做，台北市應先大幅度都市更新，容積獎勵提高一點。

丁守中表示，台北市很多地方不智慧，像他晚間11時回家經過台北市幾條大馬路，明明都沒車子，紅燈依舊是99秒，他之前到英國考察時，當地紅綠燈早就跟車流、人潮同步；英國警察抓超速時，也都靠智慧感應系統，而非台灣還得靠警察拿著測速槍。

他說，台灣明明在高科技、物聯網及雲端運算產業很強，為何不能實現在生活領域中，可惜官員腦筋跟不上時代，否則應可讓台北市生活更智慧。

丁守中表示，台北市的硬體產業廠商創新能力強，但政府沒提供實作平台非常可惜，台北市可成為實驗場域。他當選後將積極推動法規鬆綁等政策，讓台北市政府與民間合作，實現智慧城市平台，並把實驗結果行銷全世界，創造龐大商機。

童子賢說，智慧城市很多牽涉到公權力公領域，特別需要公權力機關配合產業界才能發揮，兩邊互相溝通理解非常重要。

他說，除業者努力，有好構想、軟硬體，還須結合城市願景法規，台灣在電腦產業零組件產業遙遙領先全世界，這波風潮帶起來，讓台北市智慧化，將帶給台灣產業無窮商機，包括新繳稅方案、更多就業機會等，這些美好願景待未來台北市長當選人努力。

丁守中警察考察
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