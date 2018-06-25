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柯文哲說不打負面選戰 連勝文嗆到噴飯被老婆罵

2018-06-25 17:42聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

連勝文今在臉書發文說，昨天發生一件糗事，他在吃飯時用手機看柯文哲發布競選宣言的新...
連勝文今在臉書發文說，昨天發生一件糗事，他在吃飯時用手機看柯文哲發布競選宣言的新聞，提到上次選舉，他不採負面選舉，連勝文說「我當場嗆到還噴飯」。聯合報系資料照片
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台北市長柯文哲在2014年台北市長選戰遭爆用網軍攻擊國民黨候選人連勝文，柯陣營以「網民不等於網軍」回應。連勝文今在臉書發文說，昨天發生一件糗事，他在吃飯時用手機看柯文哲發布競選宣言的新聞，提到上次選舉，他不採負面選舉，連勝文說，「我當場嗆到還噴飯，被我太太唸了一頓，叫我吃飯不要看手機！」

連勝文酸柯文哲，他所訴求的進步價值，大概就是「人不要臉，天下無敵！」

連勝文指出，2014年選戰中，柯文哲被人爆料競選總部中有33個PTT帳號，持續的用來「負面」攻擊他及他的家人，極盡的侮辱及抹黑，結果柯文哲被抓到後硬拗說這是「支持者在總部自發性發文」，「網民不等於網軍」等等，而媒體竟然也就信了，同時在當年太陽花後的社會氛圍，可能很多選民也對他這種行為，覺得無所謂。

連勝文質疑，支持者為什麼一定要去柯文哲的總部寫黑函？而不在自己的地方？現在手機隨時隨地可以寫，還需要特別跑去柯總部？我們按照媒體爆料上網去看，發現許多po文都是三更半夜，在網路帶風向，典型的網軍操作手法；而若是支持者都在半夜跑去柯總部寫黑函，這也未免太匪夷所思！？

連勝文接著說，他們向媒體提出的質疑，居然沒有人願意再深入追查，以爆料為賣點的某些媒體更是從頭到尾完全不報，充分發揮「隱悪揚善」的精神。而號稱立場中立的政論節目及名嘴們，則當做完全沒這回事，這就是我們當年競選所面臨的真實環境。

連勝文諷，也難怪曾經在柯文哲身旁前呼後擁，求到觀傳局長官位的簡余晏會在與柯翻臉後，說他是「暗黑力量」了！但最諷刺的是，民進黨正是選舉與網路暗黑力量的始祖。

柯文哲説他要用年底台北市長選舉來改變台灣社會文化，但連勝文說，做為一個老朋友，他要提醒柯，不要再被人抓到做這種壞事了，否則年底選舉，恐怕會變成他的一面照妖鏡。

連勝文柯文哲
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