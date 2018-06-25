蘇辦：又昱公司收租避稅 超越基金會服務社會

2018-06-25 16:10 中央社 新北25日電



民進黨新北市長參選人蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞表示，國民黨立委試圖將超越基金會與侯友宜夫婦為收租避稅成立的又昱公司相提並論，正凸顯超越基金會是長期關懷社會。

黃韋鈞表示，立委提到關於超越基金會、韶光電影公司及二三設計公司的資訊漏洞百出。首先，超越基金會的成立時間錯誤，目前的執行長也非蘇巧慧；二三設計的負責人為蘇巧純，並非蘇巧慧。

黃韋鈞表示，相關單位的資訊都公開透明，只要會GOOGLE就查得到，國民黨立委要胡亂指控，竟連最基本的資料查證都可以出錯，根本是打烏賊戰，想轉移社會對侯友宜夫婦的質疑。

黃韋鈞說，超越基金會長期關懷社會，與各界人士辦理文教活動，二三設計及韶光電影等公司皆為合法經營公司，依法投保勞健保及報稅，多年來更有許多作品，試問侯友宜夫婦的成立的「友友公司」、「又昱公司」公司除了少繳稅，每年漲5%租金外，又為社會做了什麼。

黃韋鈞提到，超越基金會前身為電火球文教基金會（簡稱電火球基金會），1999年設立於台北縣，並在2011年改組擴大為超越基金會，長期關注台灣教育議題，推動教育扎根的活動。

超越基金會近年來主推的「超越達人計畫」，至今已舉辦超過300場的前進校園、職場體驗、達人現身講座等各類活動，深獲高、國中小學校好評，活動豐富多元，網站上均一覽無遺。

黃韋鈞說，基金會相關會務皆依法辦理，持續聘有專職同仁從事相關工作，並依法投保勞健保，年度財務報告由會計師簽證，每年將工作報告、工作計畫、預決算及相關會務資料等，送請主管機關新北市政府教育局查核，相信新北市政府教育局都是依法嚴格監督。

另針對國民黨立委質疑同址另有美商潘氏煤礦股份有限公司，黃韋鈞表示，此一公司與超越基金會等並無關係，國民黨立委應直接向這家公司進行了解。