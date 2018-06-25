柯文哲二度請益 王金平：他知道我支持丁守中

2018-06-25 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



台北市長柯文哲體驗空中瑜珈。圖／北市府產業發展局提供 分享 facebook

台北市長柯文哲日前拜會立法院前院長王金平，傳出柯文哲在談話中表示，蔡英文總統原本是支持他的，之所以與民進黨決裂，是因為「小英現在是被太后（指陳菊）、太子（指新潮流）掌控」。對此，王金平今受訪表示，「我跟他談的內容，不便多說」。

王金平說，他們談得很愉快，柯文哲主要是向他請益他過去如何來處理立法院的重大事情。王金平告訴柯文哲，一定要建立自己信用，王金平以自身為例，說自己讓所有委員都能夠信任，講任何話都能夠實現，所以協調法案、預算才能夠順利來達成。

王金平說，在基於信任感的背景之下，在協調事務的時候也要秉持對對方的尊重，不分大小黨、在野及執政都能夠尊重他們；並且要包容不同的聲音、主張及差異；最後則要採納參與協調者所有最好的意見，歸結出最後結論，才能夠讓大家信服，背後也不會有怨言，大家也會來配合完成立法程序。

對於民進黨自提人選後，柯文哲目前的處境很尷尬。對此，王金平說他不清楚，「但柯文哲很清楚我支持的是國民黨台北市長參選人丁守中」，柯文哲來向他請益但並沒有來尋求他的支持。

至於柯文哲是否有提到若落選北市長，就要回去當醫生？王金平說，「這就要問柯文哲本人了」。