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【即時短評】從「北伐」評估「南進」 蘇煥智嚴峻考驗

2018-06-24 21:22聯合報 記者謝進盛╱即時報導

最好參選時機已過，已退出民進黨的前台南縣長蘇煥智，若執意「南進」返鄉台南，這一仗，「絕對是硬戰中的硬戰」。

卸下台南縣長的蘇煥智，前行政院長林全主政時曾婉謝入閣，這幾年不滿民進黨執政表現，蘇早已與黨越走越遠；與時任台南市長現任行政院長賴清德不和，更是政壇公開的秘密。

今年3月3日以「台灣不能再等」為由，蘇煥智宣布參選台北市長，更痛批小英背離創黨初衷，27年黨齡自此劃下休止符，搖身一變為無黨籍。

蘇煥智數月來在台北努力奔波，展現整合藍綠白外另股勢力企圖心；更抓住任何可能曝光機會，尋求可能合作機會，許多台南鄉親都以「北伐」，期盼在首都市長這一戰繳出漂亮成績單，墊高自己未來的政治能量。

眼看選戰逼近，如今傳出蘇煥智可能返鄉台南回鍋選市長，蘇本人也證實持續徵詢中，並未否認未來可能南返，著實讓政壇不少人跌破眼鏡。

其實，當初在台南就有不少支持者力拱蘇「拔劍再戰」，投入下屆台南市長選舉，蘇最後選擇首都，盼提高「能見度」，以利未來施政藍圖施展。

只是，再這選戰如火如荼階段，各方人馬幾乎已就定位，人事已非，蘇峰迴路轉，要從亂軍中要突圍殺出生路，恐是嚴峻考驗。

就算「不計毀譽」參選到底，也勢必承受來自各方質疑；蘇陣營要有更具體論述、說服能力，才能降低揶揄其「落跑」、「投機」等負面效應。

從「北伐」評估「南進」，蘇煥智評估投入台南市長選舉面臨嚴峻考驗。圖/取自蘇煥智臉...
從「北伐」評估「南進」，蘇煥智評估投入台南市長選舉面臨嚴峻考驗。圖/取自蘇煥智臉書
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蘇煥智民進黨

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