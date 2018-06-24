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姚文智造勢駁棄保？ 學者：關鍵在9月

2018-06-24 18:01台灣醒報 記者楊蕓╱台北報導

民進黨台北市長參選人姚文智23日舉辦造勢晚會，總統府秘書長陳菊也出席力挺。（ph...
民進黨台北市長參選人姚文智23日舉辦造勢晚會，總統府秘書長陳菊也出席力挺。（photo by姚文智辦公室提供）
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離年底大選還有半年，民進黨台北市長參選人姚文智率先舉辦造勢晚會，展現絕無「棄保」的競選決心。學者劉兆隆24日受訪時認為，從姚提出的各項政策都與柯P切割，看起來選得蠻認真，是否棄保要到9月後情勢才會明朗；學者施正鋒也分析，綠營先表現團結氣氛，是要做給選民看，「成功的『打假球』就是先玩得像真的一樣，但越接近選舉，造勢和動員的力道才準確。」

造勢駁打假球

民進黨台北市長參選人姚文智23日舉行大型造勢晚會，總統府秘書長陳菊特別擔任晚會壓軸貴賓，30多名黨籍立委、過去親柯的市議員都到場聲援，營造出綠營跨派系全力挺姚的氣勢，這也被認為是想洗刷外界對於民進黨自提市長人選是「打假球」的傳言。

「成功的『打假球』就是要先玩得跟真的一樣。」東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒認為，從姚早早舉辦造勢晚會、動員大咖相挺就能看出，民進黨試圖營造黨內大團結氣氛，把打選戰該做的都做給支持者看，讓他們相信民進黨競選意志，「關鍵將會在『進球的剎那』，也就是極接近選戰的一個月前，」他說，如果民進黨打算棄姚保柯，屆時造勢和動員的力道就不會那麼明顯，「否選戰後期則棄保態度不清楚，混淆選民投票意向，造成姚柯雙輸。」

彰化師範大學公共事務與公民教育系副教授劉兆隆也表示，民進黨是否打假球還要觀察後續的造勢、議題操作，以及未來姚文智與柯文哲在政見上有無交鋒、對立，「我認為，從姚文智目前提出的捷運月票等各項政策，都與柯P有所切割，看起來是打得蠻認真的」，他表示，加上姚文智不是民進黨最強選手，黨中央也體認到北市會是非常硬的選戰，現在就舉辦造勢「燒熱選情」不算太早。

打丁打柯不明朗

目前情勢看來，姚文智選戰團隊已經成型，但要走「打丁」還是「打柯」路線仍不明朗。據媒體報導，姚團隊對於打柯、打丁有不同意見，若「打丁」可以讓綠營歸隊，邊緣化柯文哲；支持「打柯」者則認為應全力檢討柯文哲市政成績，讓綠營選票回流。

施正鋒分析，姚文智團隊透過黨內基層議員拋議題全力「打柯」，幾乎不理會丁的競選策略，這態度還算清楚，目的是讓綠選票歸隊。值得觀察的是，綠營打柯也不至於「打死」，會有所拿捏，否則可能弄假成真，屆時要回過頭棄姚保柯也回不去了。施正鋒舉近期的文大宿舍爭議為例，「由民進黨議員擔任主攻操作議題，柯在暗中也跟民進黨眉來眼去，其實是有配合綠營打擊國民黨的味道。」

劉兆隆也認為，對姚文智來說，「打柯」當然比「打丁」還有利，「丁的基本盤至少41%（上屆連勝文得票率），柯則有30%，因此他最大的對手就是柯文哲，」而姚的策略就是先把自己的支持度拉高，逼選民在姚柯間做出選擇，未來才有操作棄保的可能，「目前都還只是熱身、炒熱選情，9月之後情勢才會明朗」，他還說，現在丁守中可說是坐穩江山，根本不必攪和進姚柯之爭，只要坐視兩方相互廝殺，就有機會漁翁得利。

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民進黨姚文智柯文哲2018台北市選舉九合一選舉

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