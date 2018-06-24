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競選歌曲找董事長樂團合作？ 蘇貞昌：往這方面努力

2018-06-24 16:37聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

對於競選歌曲是否會找董事長樂團合作，民進黨新北市長參選人蘇貞昌表示，過去我們曾有...
對於競選歌曲是否會找董事長樂團合作，民進黨新北市長參選人蘇貞昌表示，過去我們曾有做這樣的努力，未來我們的團隊看怎麼樣子來合作，大家會往這方面再繼續努力。圖／蘇貞昌團隊提供
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金曲獎昨晚落幕，出道21年的董事長樂團奪下最佳樂團獎，由於董事長樂團和民進黨新北市長參選人蘇貞昌是舊識，外界好奇，年底選戰是否會找董事長樂團合作寫競選歌曲？對此，蘇貞昌表示，過去我們曾有做這樣的努力，未來我們的團隊看怎麼樣子來合作，大家會往這方面再繼續努力。

蘇貞昌表示，自己和很多的樂團都很好，從海洋音樂季開始大家也都很有往來，董事長樂團是老大哥了，他們這次得獎也很為他們高興，尤其董事長樂團有傳統也有創新，可見寶刀未老，且吉董在頒獎的前一天還閃到腰，為了要出場還特別打點滴，可以說是帶傷上陣，但總是不虛此行。

蘇貞昌說，希望他們再加油，所有樂團其實也很多很優秀的，也希望也能再加油，如果在選舉的各種場子，要識能來幫忙我們就感激不盡。

對於昨晚民進黨台北市長參選人姚文智的首場造勢晚會，蘇貞昌表示，昨天姚文智的場很成功，自己也很為他恭喜，這是姚的第一場，應該要讓焦點集中在他的身上，未來中央黨部對全國的候選人，怎麼樣大家一起怎麼樣出場有安排，同時很快就會出來，我們都配合中央黨部的節奏。

媒體追問，是否會開金嗓，自己錄製競選歌曲？蘇貞昌笑說，自己唱歌不好聽，但是不好聽也有特別的地方，希望大家能夠從各方面發揮創意多幫忙。

蘇貞昌民進黨姚文智2018新北市選舉九合一選舉

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