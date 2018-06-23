親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
高雄氣爆案宣判
國旅卡使用放寬
退休金年改衝擊
文大宿舍案爭議
九合一選戰焦點
政治
軍事
綜合

金曲29不斷更新／睽違10年董事長樂團 再獲最佳樂團獎

金曲獎上女星疑酒醉 竟喊「姊姊怎麼坐在下面」

姚文智首場造勢晚會 立委議員力挺大團結

2018-06-23 21:24中央社 台北23日電

民進黨台北市長參選人姚文智。記者周佑政／攝影
民進黨台北市長參選人姚文智。記者周佑政／攝影
分享
民主進步黨台北市長參選人姚文智首場造勢晚會今晚登場，立委蘇治芬、段宜康等多位黨籍立委與市議員登台力挺；總統府秘書長陳菊則擔綱壓軸演說嘉賓。

這場名為「首都大步走，國家向前行」的造勢晚會，晚間6時30分於民進黨中央黨部外登場。主持人趙天麟說，現場群眾超過1萬5000人。

晚會由立法委員吳思瑤、趙天麟擔任主持人，蘇治芬、段宜康、陳明文、高志鵬、陳亭妃、周春米、郭正亮等黨籍立委登台力挺，前台北市政府觀光傳播局長簡余晏到場支持，總統府資政史明也現身觀眾席。

曾任柯市府觀傳局局長的簡余晏說，柯文哲不能踐踏盟友，不應該如此對待曾全力支持他的民進黨。柯文哲選前說前總統陳水扁病了，當選後卻說陳水扁裝病；最令她難過的是，柯文哲承諾解決大巨蛋等五大弊案，卻派親信密會遠雄。她說：「柯P不是說要公開透明，到底哪一個柯P才是真的？」

簡余晏表示，在市府裡不斷看到兔死狗烹，柯文哲收割了世界大學運動會，欠執行長蘇麗瓊一個道歉，也欠台北市民一個道歉，民進黨執政才能改革加速，台北不要暗黑的力量。

段宜康表示，很多人說年底要用選票教訓民進黨，理由是民進黨改革沒有他們希望的那麼快，但是，用選票教訓民進黨的結果是「改革可能倒退嚕」，呼籲選民年底支持姚文智，用選票繼續支持改革向前走。

段宜康說，姚文智在台北市的兩個對手與北京的關係，「一個明來、一個暗去」，若姚文智輸，那等於是告訴國際社會，在台北市是否當選，要靠與北京的關係；為了台灣的尊嚴與主體性，大家要共同支持姚文智。

蘇治芬則說，今年選對會做出決定在台北市自推人選，4年前民進黨的禮讓已成為歷史，要正式與台北市長柯文哲說再見、說byebye，民進黨今年要走一條負責任的道路；雖然民進黨在台北市嚐過很多敗績、選舉失敗很多次，但總有一天，民進黨一定要在台北市執政。

民進黨選對會共同召集人陳明文指出，今天是姚文智接受徵召後的第一場晚會，這場晚會很關鍵也很重要，看到這麼多人對姚文智有信心，他很感動；中國國民黨笑民進黨這次在台北市徵召人選是打假球，「我說，國民黨才是在打假球」，民進黨這次在北市提自己的人，民進黨有信心打贏。

陳明文並說，徵召姚文智是民進黨所有支持者共同的決定，大家一起承擔，不要讓姚文智孤單地走這條艱難的道路。

台北市議員李慶鋒則說，姚文智是3個候選人中唯一不用看中國臉色的參選人，姚文智有能力、有方向，首都選戰這條風雨之路，需要選民的支持。

民進黨姚文智柯文哲2018台北市選舉九合一選舉

相關新聞

葉元之列舉蘇貞昌任內公安數據 批蘇「白賊昌」

2018-06-23 21:11

林為洲揭與地方派系不和原因 想法不同

2018-06-23 20:27

姚辦質疑貸款消失？柯妻陳佩琪公布還款明細

2018-06-23 19:50

陳菊為姚文智站台 宣示九二無共識

2018-06-23 22:27

影／姚文智首場造勢晚會 陳菊：白色力量讓大家失望了

2018-06-23 22:08

輸人不輸陣 丁守中晚間與馬、郝首度合體

2018-06-23 22:02

姚文智造勢晚會 陳菊力挺：白色力量愈來愈讓人民失望

2018-06-23 21:59

姚文智辦晚會 阮昭雄籲柯文哲說明房貸去向

2018-06-23 17:43

佩琪同意了！ 柯文哲以佩琪房子貸款2000萬競選

2018-06-23 17:08

傳出任姚文智競選總部要職 唐鳳：尚未接觸

2018-06-23 16:33

蘇貞昌暢談母語 客家話螳螂現學現賣

2018-06-23 15:07

狹路相逢？魏明谷彰化舊鐵道宿舍村巧遇王惠美

2018-06-23 14:48

影／網路PK！柯line@上線 1天破5萬 勝丁姚10倍

2018-06-23 14:46

市府民調問是否加柯文哲FB 議員：公帑輔選

2018-06-23 14:27

丁守中酸姚文智：動員造勢都是自己人來

2018-06-23 13:41

LINE@追蹤人數逾4萬 柯文哲：沒另編預算成立

2018-06-23 13:38

竹縣長提名爭議 陳學聖：從政難免有委屈靠智慧決定

2018-06-23 13:29

吳芳銘退黨參選 自稱無色覺醒引熱議

2018-06-23 13:28

冷眼集／只召喚基本盤歸隊 民進黨難贏北市

2018-06-23 13:28

姚文智今晚首場造勢 蘇貞昌暫不同台

2018-06-23 13:28

姚文智首場造勢晚會 串聯黨內同志臉書直播

2018-06-23 13:28

姚文智辦造勢晚會 丁守中：我採勤走基層

2018-06-23 13:28

竹縣長提名爭議 吳敦義重申：勝選是最高目標

2018-06-23 13:11

柯文哲自稱沒資源 丁守中：柯非素人、滿口政治語言

2018-06-23 12:41

姚文智今晚首場大型晚會 柯文哲：選舉一定要造勢晚會？

2018-06-23 12:23

姚文智造勢晚會 蘇貞昌：讓焦點集中

2018-06-23 12:17

蔣萬安、丁守中合體 高喊票投丁守中

2018-06-23 11:47

藍委：知道林為洲委屈 盼不要脫黨參選

2018-06-23 11:34

姚文智首場大型造勢 陳菊壓軸盼綠軍大團結

2018-06-23 11:21

林為洲未現身民調記者會 林德福勸以大局為重

2018-06-23 10:38

吳芳銘退黨選嘉縣長 自稱無色覺醒引熱議

2018-06-23 10:30

陳菊「機車空汙論」惹白眼 參選人騎車拜票也中槍

2018-06-23 10:00

柯文哲嘆選舉沒人力物力 孫大千：別矯情討拍了

2018-06-23 08:59

夫妻存款少80萬 侯友宜：有些捐了

2018-06-22 23:48

林為洲自辦民調 勝過楊文科

2018-06-22 23:47

新台南起義 高思博籲投藍有明天

2018-06-22 23:35

曾永權授旗 黃敏惠懇託團結勝選

2018-06-22 23:31

木柵竹筍饗宴 多了政治味

2018-06-22 23:29

蘇貞昌直播抓市政Bug

2018-06-22 23:10
看更多

熱門文章

酸姚立明不學無術 包正豪：不知他哪來的臉領學術研究費

2018-06-23 02:47

文大生上政論節目講真話 葉毓蘭大讚：看見台灣希望

2018-06-23 11:33

姚立明指說謊 文大生：被貼上幾近人格謀殺的屈辱標籤

2018-06-23 12:59

軍公教18%歸零公銀卻有6% 扁：標準不一難怪不服！

2018-06-23 08:24

蔡英文年改扯馬英九 馬：我已經習慣了

2018-06-23 11:32

年改衝擊選情大？ 民進黨這樣說…

2018-06-23 00:18

大群館比帝寶 孫大千嗆梁文傑：你蓋一棟做功德

2018-06-23 11:11

國旅卡白話文 不就是拿我加班費...當觀光提款機 刷得心酸

2018-06-23 09:00

柯文哲嘆選舉沒人力物力 孫大千：別矯情討拍了

2018-06-23 08:59

政論節目轟挺宿舍文大生說謊 徐巧芯：在乎學生權益？

2018-06-22 22:32

扁認同軍公教 羅智強：堅持鬼話的蔡英文能不汗顏？

2018-06-23 14:47

郭台銘向小股東鞠躬 藍：蔡英文難道不汗顏？

2018-06-23 07:15

文大生寬恕「姚老師」 黃創夏：這就叫格局差別

2018-06-23 18:50

軍公教年改新制 賴清德：7月1日同步上路

2018-06-22 23:29

大陸神盾艦繞台 逗留外海逾一周

2018-06-23 00:01

「虎式風采」 空軍F-5戰機彩繪亮相

2018-06-23 18:25

陳菊「機車空汙論」惹白眼 參選人騎車拜票也中槍

2018-06-23 10:00

氣爆案代位求償 高市府過失最重但免賠！

2018-06-22 23:49

卸任後頻爬山 馬英九：受國旗歌歌詞「山川壯麗」感動

2018-06-23 11:17

佩琪同意了！ 柯文哲以佩琪房子貸款2000萬競選

2018-06-23 17:08

藍竹縣長提名爭議 盧秀燕：最後一哩路功虧一簣可惜

2018-06-22 22:48

姚辦質疑貸款消失？柯妻陳佩琪公布還款明細

2018-06-23 19:50

馬英九談缺電：現行綠能政策是遙遠的幻想

2018-06-23 14:12

幫災民代位求償 高市府全身而退?

2018-06-23 00:04

前瞻基礎建設拚蓋軌道運具 現有建設64%工程延宕

2018-06-23 13:15

吳芳銘退黨選嘉縣長 自稱無色覺醒引熱議

2018-06-23 10:30

姚文智辦晚會 阮昭雄籲柯文哲說明房貸去向

2018-06-23 17:43

馬英九指農產品無法銷陸 民進黨駁斥

2018-06-23 13:35

國旅卡水電瓦斯項目 觀光局急撤

2018-06-23 00:09

丁守中酸姚文智：動員造勢都是自己人來

2018-06-23 13:41

蔡英文促銷香蕉 獲贈小英乖乖笑開懷

2018-06-23 16:53

宿舍租金沒申報？侯友宜：我都按規定申報

2018-06-23 12:50

林為洲揭與地方派系不和原因 想法不同

2018-06-23 20:27

【重磅快評】軍人該是凶猛獒犬 還是黃金獵犬？

2018-06-23 19:35

蔡英文赴旗山關心蕉價 獲贈「小英乖乖」超驚喜

2018-06-23 17:30

蔣萬安、丁守中合體 高喊票投丁守中

2018-06-23 11:47

新聞眼／國旅卡放寬使用 能提振消費？

2018-06-23 00:05

狹路相逢？魏明谷彰化舊鐵道宿舍村巧遇王惠美

2018-06-23 14:48

代位求償划算嗎…有人早點拿到錢 有人後悔沒國賠

2018-06-23 00:08

李登輝抵沖繩 是否見安倍受矚目

2018-06-22 23:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top