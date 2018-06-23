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傳出任姚文智競選總部要職 唐鳳：尚未接觸

2018-06-23 16:33中央社 台北23日電

傳聞行政院政務委員唐鳳（圖）將出任民進黨提名的台北市長參選人姚文智競選總部的要職...
傳聞行政院政務委員唐鳳（圖）將出任民進黨提名的台北市長參選人姚文智競選總部的要職。唐鳳今天表示，目前尚未接觸，歡迎各界在office hour時間與她進行業務交流。 聯合報系資料照片／記者鄭清元攝影
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媒體報導，行政院政務委員唐鳳將出任民進黨提名的台北市長參選人姚文智競選總部的要職。唐鳳今天表示，目前尚未接觸，歡迎各界在office hour時間與她進行業務交流。

蘋果日報今天報導，民主進步黨籍立法委員姚文智代表民進黨參選台北市長，行政院「數位政委」唐鳳將在姚文智的競選總部出任要職。報導內容在ptt引發網友討論；唐鳳親自留言回應表示，「目前尚未接觸」，在office hour時間，歡迎各界與她進行業務交流，「來者不拒」。

對於記者詢問是否加入姚文智競選團隊，唐鳳透過辦公室回應表示，「雙方尚未接觸」。另外，唐鳳日前與媒體茶敘時也說，若需業務交流，可以運用officehour的時間。

唐鳳20日與媒體茶敘，被問到年底地方選舉是否會幫忙輔選時表示，她每週三上午10時到晚間10時都在空總創新實驗中心，這是她的office hour，只要同意雙方對話可用錄影、錄音、文字稿或直播任一方式公開在網路上，「任何人都可以來找我」。

唐鳳說，她的office hour是來者不拒，不會因為選舉就不能來找她，她也不會特別排除參選人或候選人到空總，跟她討論與她業務相關的事情，但她不會去造勢活動站台。

唐鳳姚文智2018台北市選舉九合一選舉

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