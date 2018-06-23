狹路相逢？魏明谷彰化舊鐵道宿舍村巧遇王惠美

2018-06-23 14:48 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



國民黨提名的下屆彰化縣長提名人王惠美(前排右2)與尋求連任的民進黨彰化長魏明谷(右4)，今天在彰化鐵路舊宿舍村舉辦的「講講8巷‧走走8巷」系列活動，不期而遇，還相互握手。記者劉明岩／攝影 分享 facebook 國民黨彰化縣黨部今天上午召開「107年五合一選舉輔選督導會報」，並為黨提名的縣長參選人王惠美並披上黨旗披風；競選連任的民進黨籍彰化縣長魏明谷，則悠閒地在彰化鐵路舊宿舍村參加「講講8巷‧走走8巷」系列活動，後來兩人「狹路相逢」在宿舍村碰頭，還相互握手。

國民黨縣黨部五合一選舉輔選督導會報，是由縣黨部張曼莉主委主持，副主席兼秘書長曾永權與組發會主委李哲華、前縣長阮剛猛、前立委鄭汝芬、前立委林滄敏等人，以及包括縣長提名人王惠美、鄉鎮市長暨縣議員提名參選人與26鄉鎮市輔選幹部共200餘人參加。

曾永權認為民進黨執政荒腔走板，假藉改革之名行清算鬥爭之實，不思振興經濟，只想永續執政，使得百業蕭條、物價上漲、民不聊生，年底選舉民眾應該用選票給民進黨一次教訓。

縣黨部主委張曼莉則為縣長提名人王惠美同志披上黨旗披風，並帶領所有提名同志誓師出征，振臂高呼「民進黨不倒，彰化不會好」。

彰化縣長魏明谷花了將近一個小時， 參加由彰化縣鐵路村文化再生協會主辦的「講講8巷‧走走8巷」系列活動，並由民生國小小小志工導覽員帶領，實地了解彰化鐵路舊宿舍群的人文風情。

活動現場還有小西童玩、小農、文創推廣市集，以及彰化老照片展，復刻日治時期彰化市大觀內的老照片，魏明谷逐一觀覽，並親自體驗童玩、品嘗小吃，在假日繁忙行程中，難得的悠閒。

魏明谷表示，台鐵舊宿舍群不只留有台灣鐵路發展歷史軌跡，更深具城市特色文化意涵。為了保存珍貴的文化與記憶，縣府積極與臺灣鐵路管理局合作，提出台鐵文化創意園區來保存舊宿舍群，並結合扇形車庫及周邊觀光據點活化利用，將來彰化市完成鐵路高架化後，新彰化火車站特區與台鐵文化創意園區，展現出彰化市進步繁榮象徵與在地深厚文化歷史底蘊，新舊交會的城市風貌更提升彰化觀光行銷效益。