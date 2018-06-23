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獨／教育部拔管後 管中閔首次赴陸學術交流

前瞻基礎建設拚蓋軌道運具 現有建設64%工程延宕

影／網路PK！柯line@上線 1天破5萬 勝丁姚10倍

2018-06-23 14:46聯合報 記者謝育炘╱即時報導

台北市長柯文哲打網路選戰策略，真的成功了嗎?柯文哲LINE@22號中午上線，短短一天時間，到23號中午追蹤人數就突破5萬人大關，遠高於國民黨市長參選人丁守中的4500人，與民進黨市長參選人姚文智的3500人。柯文哲樂得不可開交，受訪時就表示很感謝大家的支持，對於對手民進黨台北市長參選人姚文智晚上要舉辦大型造勢晚會，更找來總統府秘書長陳菊來站台，柯文哲則說辦造勢晚會很花錢，至於自己會不會辦，柯文哲則笑說還要再想想。

柯文哲LINE@22號中午上線，短短一天時間，追蹤人數就突破5萬大關，遠遠超出其...
柯文哲LINE@22號中午上線，短短一天時間，追蹤人數就突破5萬大關，遠遠超出其他兩位參選人。攝影／記者謝育炘
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柯文哲民進黨姚文智

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