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姚文智辦造勢晚會 丁守中：我採勤走基層

2018-06-23 13:28中央社 台北23日電

國民黨台北市長參選人丁守中今天被問及關於民進黨台北市長參選人姚文智晚間將舉辦造勢晚會時說，相信民進黨會全力動員支持姚文智，他採不同選舉模式，會持續勤走基層。

姚文智晚間舉辦「623首都大步走」造勢晚會。

丁守中今天參加兩場國民黨黨部黨員慶生會時受訪，媒體詢問，關於姚文智辦大型造勢晚會的看法。

丁守中說，相信民進黨會傾全力支持姚文智，他採不同的方式打選戰，就是勤走基層，他也相信民進黨掌握中央資源，整體動員確實可拉抬姚文智選情。

至於台北市長柯文哲昨天出席活動時在演講提及，年底市長選戰很困難，因為他沒人力、物力。

丁守中說，柯文哲已不是素人，滿口政治語言，柯文哲握有台北市政府資源，北市府就是柯的競選總部，像市府局處宣導影片都有柯文哲身影，柯文哲還推出LINE@個人專屬帳號。

丁守中指出，姚文智有執政黨支持，柯文哲握有北市府資源，面對年底選戰，他會全力以赴，採不同選舉模式，一步一腳印勤走基層。

外傳國民黨立法委員委柯志恩將擔任競選團隊總幹事，丁守中說，各方推薦很多人選，目前還在徵詢意見，還未確定，確定所有競選幹部後，就會對外宣布。

丁守中出席另一場在大同區舉辦的活動，並和國民黨副主席郝龍斌、立法委員蔣萬安、布袋戲大師陳錫煌同台。

丁守中受訪時說，國民黨台北市區域立委都是競選總部的副主委。蔣萬安受訪時表示，他是丁守中競選團隊的副主委，副主委更可協助團隊打贏年底選戰。

丁守中姚文智柯文哲

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