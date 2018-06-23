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姚文智首場大型造勢 陳菊壓軸盼綠軍大團結

2018-06-23 11:21聯合報 記者周佑政╱即時報導

民進黨台北市長參選人姚文智今將在民進黨中央黨部前，舉辦首場大型造勢晚會，邀請黨籍市議員、立委出席，柯市府觀光傳播局前局長簡余晏也將到場力挺，壓軸演說的是總統府秘書長陳菊，姚陣營盼營造全黨大團結氣勢，凝聚綠營正綠軍氣勢。

外界關注民進黨新北市長參選人蘇貞昌，是否將與姚文智「合體」競選，黨內選舉操盤人士直言，暫時不會，現階段對各縣市參選人來說，須先扎實做好基本功，尋求地方支持。但雙北選情連動程度高，選戰後半段，一定會安排區域聯合作戰，讓蘇、姚彼此拉抬選情。

姚文智上月底正式獲得黨中央提名參選，不過在與現任市長柯文哲、國民黨參選人丁守中對陣情況下，姚民調仍墊底，未有大幅起色。黨內操盤人士說，民進黨須面對綠營支持者分裂的事實，如何讓想投票給柯文哲的綠軍歸隊，還需一段時間努力，「這也是姚文智的責任，必須更努力擘畫市政願景」。

不過，操盤人士也強調，不用太擔心現階段的民調數字，姚文智被提名還不到一個月，近期競選班底才大致底定，這段期間黨內地方、中央黨職也有異動，再過一段時間，中央地方整體結構穩定下來，更能全盤性布局與支援姚文智。

姚文智「623首都大步走、國家向前行造勢晚會」今晚登場，包括陳菊、民進黨立法院黨團總召柯建銘、立委蘇治芬都將上台助講。據了解，民進黨台北市黨部日前發函黨籍市議員與里長，要求動員支持者參與，每人都有動員「責任額」。

姚陣營幕僚表示，市議員回報動員情況「有冷有熱」，但大致情形良好，有機會突破萬人，希望能重現「422機蛋大遊行」的盛大場面。

姚文智首場造勢晚會邀請總統府秘書長陳菊站台，日前姚文智拍攝宣傳傳影片，陳菊也入鏡...
姚文智首場造勢晚會邀請總統府秘書長陳菊站台，日前姚文智拍攝宣傳傳影片，陳菊也入鏡。圖／翻攝自姚文智臉書
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姚文智民進黨陳菊

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