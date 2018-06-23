柯文哲嘆選舉沒人力物力 孫大千：別矯情討拍了

2018-06-23 08:59 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



國民黨前立委孫大千。記者楊正海/攝影 分享 facebook 台北市長柯文哲昨出席「2018 AAMA台北搖籃計劃暨創業小聚年會」論壇，發表演講時說，年底的市長選戰很困難，因為他沒有人力物力，什麼資源都沒有。對此，國民黨前立委孫大千今在臉書說，現任的台北市長，心知肚明擁有龐大的行政資源，呼籲柯P別「矯情的討拍」了。

孫大千說，他完全支持柯文哲所推動的「選舉改革」，但是必須提醒柯，莫忘初衷。因為，當染上了政客「權謀」和「矯情」的惡習後，就和「藍綠垃圾」沒有什麼兩樣了。

孫大千指出，首先，吳音寧事件之所以為愈演愈烈，最後一發而不可收拾，不正是因為台北市政府沒有在第一時間清楚調查，立即回應嗎？因為台北市政府一付事不關己，隔岸觀火的態度，與農委會互踢皮球，才導致吳音寧被全面圍剿，不是嗎？這難道不是柯的借刀殺人的「權謀」嗎？

其次，台北市政府又故計重施，在文大宿舍風波時，始終迴避針對適法性與否表達意見，與教育部互推責任，刻意營造侯友宜家族的違法氛圍，做球給民進黨來殺。運作模式如此雷同，柯還要裝作若無其事嗎？這中間沒有「操作棄保」的「權謀」嗎？

孫大千說，最後，柯身為一位現任的台北市長，相信應心知肚明，擁有龐大的行政資源，和最佳也是最多的曝光機會，所以既不需要對外募款，也不需要購買廣告。如果柯還可以惺惺作態的表示，「年底的市長選戰很困難，因為沒有人力物力，什麼資源都沒有。」就是在「矯情的討拍」了。不但無法令人感動，反而讓人失望。