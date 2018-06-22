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侯友宜推文宣旗幟 盼逗陣行過好日子

2018-06-22 14:33中央社 新北22日電

國民黨新北市長參選人侯友宜今天推出文宣小物，企圖將支持點串連為線、面，以擴大影響力與支持度。文宣主軸為「厚友誼」，強調侯友宜的個人魅力與帶給市民好日子的願景。

侯友宜今天開記者會宣布競選旗幟，甘樂文創執行長林峻丞、昔日警察同事、板橋後備憲兵協會理事長陳(南犬)楨，市議員參選人林國春、江怡臻、王明麗、洪佳君等人到場。

侯友宜競選辦公室團隊設計的宣傳小桌旗，是競選關東旗的縮小版，以湖水藍為主要色系。侯友宜解釋設計理念，是將他的名字轉成發音相似的「厚友誼」。希望透過連結感情與友誼，帶給大家好日子。未來將透過小額募款，拜託市民給他力量。

記者詢問侯友宜要如何帶給大家好日子，他說，希望多傾聽民眾的心聲，會依照索取文宣旗幟與貼紙的民眾，所串連的「厚友誼地圖」前往拜訪，聽聽市民的心聲、聊市政，作為未來施政的重要意見。

至於市政建設的主軸與新北市願景，侯友宜說，面對競選各種手段，將勇敢做該做的事，面對所有挑戰。他已陸續規劃政見，也公布「三環三線」捷運帶動捷運周邊都市更新的想法。

侯友宜說，比較具體的政見與市政建設藍圖，還在研擬與規劃，會陸續公布。這一波文宣主要是提供民眾在官網登記索取文宣品。

侯友宜辦公室的組織架構仍處於整理部隊階段，競選幕僚說，大致概分為新聞組、影音組、行程組等，至於組織動員與選舉架構仍由辦公室主任謝政達規劃。這一波文宣則由影音組設計。

侯友宜辦公室影音組成員陳文傑受訪表示，選擇湖水藍為主要色系是經組員投票選出，並未特別選定深藍等顏色，主要是湖水藍感覺比較文青。

陳文傑說，他的設計理念在於「厚友誼」的厚字，以湖水藍的「ㄏ」與紅字的「日、子」組合而成，「厚」與台語的「好」諧音，希望市民與參選人一起做好朋友，一起插旗支持逗陣行過好日子。

侯友宜九合一選舉2018新北市選舉

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