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無黨籍陳福海金門要連任 藍綠紅都滿意

2018-06-22 14:30中央社 金門縣22日電

首位無黨籍的金門縣長陳福海這次尋求連任，他說，民眾已厭煩藍綠惡鬥，「無色力量」正在崛起；放眼兩岸，唯有無黨籍的他，提供金門縣「藍綠紅」和諧空間。

陳福海表示，政府存在的目的是為人民，人民期待的是要過比較好的日子；不管國民黨或民進黨，都要站在人民的角度，不要有政治色彩。

他說，近4年來站在民眾的角度思考，促成中央在水電建設方面各投資了新台幣30億元，再加上內外交通建設也提撥了近40億，「讓金門百姓真的當家作主」。

陳福海說，他到處談金門的故事，感動了藍綠友人，連對岸也都理解金門早期的苦難，近年給予金門更友善與和平的環境。他說，藍綠紅都應協助金門，而且只有金門可以提供藍綠紅一個更和諧的空間。

很多地方建設都有延續性，陳福海說，如果國民黨候選人當選縣長，民進黨政府如何解讀？例如，金門縣已爭取前瞻計劃基礎建設中有關水利建設22億預算，到時中央是否買單，令人存疑；再假設如有民進黨人士參選出線，共產黨又要如何看待金門未來發展方向？

因此，怎麼樣看，陳福海自認一個無黨籍的縣長最適合現階段的金門，也正因為是無黨籍執政，才讓金門在兩岸間擁有更多的機會及優勢，不致空轉。

交通和醫療向來是離島兩大問題。細數政績，陳福海說，從政以來一直把鄉親的事當成自己的事，擔任縣長之後更落實這個理念，現在已經沒有年節返鄉機位一位難求的問題了，醫療的瓶頸也長期在處理。

陳福海表示，教育是希望工程，縣府4年斥資110億在金湖、開瑄、中正、金鼎、安瀾、古城等國小校舍、師資、教育軟硬體建設上，更是前所未有。此外，縣府逐步解套規劃了20年以上的水頭商港聯外1-1道路、地區產業經濟重心的金酒員工薪資調整、碼頭裝卸工人補償等陳年舊案。

對於主管更迭頻繁、人事費用膨脹遭致批評，陳福海解釋，必要的人事升遷與調整，都是為了適才適所，發揮更好的團隊戰力。所謂「掌握執政優勢綁樁布樁」的質疑，陳福海不禁反問，如果這也能成為理由「是否就該直接束手，什麼都不做？」

談到藍軍推出的對手，陳福海說，「楊鎮浯是立委，我是縣長，我們各有責任」，大家參政的初衷都是希望金門更好，他相信楊鎮浯有一定的高度，「我們會做良性競爭」。

尤其，對離島金門而言，縣長和立委一起合作非常重要；陳福海直言，在台灣沒有人知道金門，因為彼此太陌生了；「有中央民意代表，對我們比較方便」，只有金門的立委，才能夠讓金門被看見。而現在「每天要做好該做的事」，就是他的選戰策略。

金門民進黨楊鎮浯九合一選舉2018金門縣選舉

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