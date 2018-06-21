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蘇貞昌超越基金會是空殼地址？黃子哲諷變太超過基金會

2018-06-21 21:35聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

政治評論員黃子哲說，外界質疑蘇貞昌的超越基金會與2家公司登記同一地址，蘇貞昌信心滿滿的說，「超越辦公室、女兒及女婿的公司，業務清楚，可接受各界檢驗。」既然如此，那就好好來檢驗。

黃子哲指出，無論中央政府或台北市政府均無法查到超越基金會的資料，而根據新北市教育局的官網顯示，唯一登記蘇貞昌為負責人的基金會，全名是「超越文創教育基金會」，應該就是一般所稱的「超越基金會」，黃對此提出三個質疑。

質疑一：

既然超越基金會申設時登記的地址在「新北市」新莊區豐年街53巷34號9樓之2，但奇怪的是，實際運作或基金會官網所顯示的地址卻跑到「台北市」南京東路二段160號10樓。據悉，新莊那個地址的大樓是純住宅社區，根本與基金會的業務無涉。為何蘇貞昌要在該處設立一個空殼?那是誰的住所?刻意登記了不實資料?還是要規避新北市政府的監督？當蘇貞昌陣營指控侯友宜一家人成立的「又昱實業」是人頭公司，結果蘇貞昌的超越基金會所登記地址卻可能是空殼會址，豈不諷刺？

質疑二：

該基金會既然登記在新北市政府教育局下，就非屬全國性。根據申設許可的業務計畫書中說明之規定，設立在新北市的財團法人，業務「辦理地點及對象應以新北市地區為主。」（台北市甚至規定基金會受益對象比例80%必須在台北市。）

但看看超越基金會網站所顯示的活動成果卻是遍佈各縣市，真正屬於新北市相關的在地活動，約僅有3成不到。換言之，超越基金會明明在新北市申請許可設立，卻不務正業，不為新北市民好好服務與奉獻，這是吃碗內，看碗外?還是吃新北市民夠夠？

質疑三：

2010年底，參選台北市長失利的蘇貞昌公開說，他決定把選舉補助款投入超越基金會，為超越繼續努力、奮鬥。但問題是，這筆選舉補助款來自於台北市民的選票，結果卻挹注到屬於新北市的基金會上，這是過河拆橋嗎?這叫台北市的支持者情何以堪？今年蘇貞昌選完新北市長，會不會又拿選舉補助款到屏東縣成立基金會？

黃子哲表示，事實上，新北市政府主管教育財團法人設立許可及監督事務，是比照「教育部審查教育事務財團法人設立許可及監督要點」辦理。根據該要點第17條第1項第2款規定，管理、運作方式與設立目的不符者，市府最重可以廢止其許可。蘇貞昌有必要出來說清楚講明白，可別讓超越基金會，變成「太超過」基金會，逾越了相關法規。

黃子哲說，蘇貞昌要是通不過這些質疑與檢驗，那就真正對不起新北市民、對不起台北市民，也對不起他應有的法治素養。刮別人鬍子前，先刮刮自己的吧。

蘇貞昌黃子哲

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