姚文智推月票0元 孫大千：百年一見難得奇才

2018-06-21 08:21 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



民進黨台北市參選人姚文智提出大眾運輸月票0元政見。對此，前立委孫大千說，這樣的人才應該去選總統的，參選一個小小的台北市長，而且還選得這麼辛苦，真的太委屈他了。這政見就可以看到他的才智兼備，可以說是政壇「百年難得一見的奇才」。孫大千指自己正好是屬於姚文智口中那種「沒有想像力、沒有願景」的凡夫俗子，拜託姚文智大師指點一二：

首先，姚文智直言「批評的人多半沒有想像力、沒有願景。」這實在是高招，他這樣說完以後，誰還敢批評他呢？這簡直就是「國王的新衣」2.0版嘛。

第二，姚文智說，他會找一個時間好好算給大家聽，現在遇到柯市府雞同鴨講。我相信大家都很好奇他的商業模式，撿日不如撞日，不如就今天向大家公開說明一下吧！計算完畢後不就可以把柯文哲和丁守中都「一招斃命」了嗎？

第三，姚文智表示，大眾運輸月票0元，一部分用里程數、點數回饋、電商紅利回饋來折抵，一部分涉及數位廣告點擊率。可是，我們搭飛機之所以有里程數的累積是因為我們花錢去買了機票，所以由航空公司的獲利來回饋。那麼大眾運輸都已經免費了，請問一下是哪一家公司有能力在沒有收入的情況下，還可以累積里程或是點數來回饋給消費者啊？同時，悠遊卡不管再怎麼升級，就算結合App的應用程式，除非每一位市民都有在App上購物消費，否則哪來的電商紅利回饋啊？而且，原本可以回饋給消費者本身的紅利，被用來支付他的大眾運輸費用，怎麼會算是免費呢？

第四，姚文智反問，「為何當前悠遊卡紅利回饋低於一般信用卡？為什麼民生必需的悠遊卡，發卡數達6200萬張，紅利回饋只有0.005％？」天啊！這麼簡單的道理他也不知道嗎？因為信用卡發卡銀行會向業者收取手續費，而悠遊卡是儲值卡，所以沒有啊！民眾使用信用卡消費，發卡銀行把手續費收入撥出一部分回饋給消費者。就算未來把悠遊卡和信用卡結合，民眾也得要去刷卡才能有現金回饋吧？拿消費者口袋裏的現金回饋去貼補大眾運輸的費用怎麼會是公平呢？又怎麼能夠算是免費呢？

第五，姚文智指出，套用一句經濟學常講的「羊毛出在狗身上，豬買單。」那麼，可不可以麻煩大師賜教一下，幫全民買單的「豬」到底是誰啊？

孫大千說，姚文智的「神邏輯」若是可以變出一年高達300億的經費，他簡直就是「財神爺」投胎轉世。當前台灣最缺的就是錢了，有了姚文智，年金當然也就不可能破產了，何必推動什麼年金改革，弄得人心惶惶，雞飛狗跳呢？低薪問題也就迎刃而解了，年輕世代從此安居樂業。你說，這樣的民族救星，一代偉人，他不當總統，這不是台灣的損失嗎？