陳明文張花冠代理人之戰 吳芳銘宣布無黨參選嘉義縣長

2018-06-20 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



花文之戰延長再打？民進黨嘉義縣長初選結束，提名翁章梁，挺落敗議長張明達的縣長張花冠副手副縣長吳芳銘，今天下午選在縣府附近阿墨咖啡館，開記者會宣布參選縣長，為縣長選戰投入震撼彈，他說，參選會退出民進黨，用無黨籍參選，讓人民有新的選擇。

翁章梁對同為學運世代的吳芳銘參選，感到遺憾，他說，會按既定選戰步調參選，對勝選有信心。國民黨 提名縣長參選人吳育仁說，吳芳銘是不錯優秀人選，樂見參選，希望對方堅持到底。

吳芳銘，他看不慣政黨惡鬥，派系霸權，他1991年入黨，陳明文及張花冠都是他引介入黨，他將參選決定告訴縣長，參選會退黨以無黨籍參選，他強調，縣長初選已是過去式，他會和翁章梁與吳育仁公平君子之爭，公布政策理念，爭取人民認同。

縣長接班問題，讓陳明文、張花冠由昔日盟友變成仇敵，夾在花、文中間的翁章梁、吳芳銘，從當年搞學運，再到民進黨前主席許信良帳下的多年兄弟情，如今同台打選戰，接受選民考驗。