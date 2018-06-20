開戰了！ 竹市議長服務處指控民進黨企圖作掉謝文進

2018-06-20 17:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林家琛 ╱即時報導



無黨籍新竹市議長謝文進服務處主任吳桂芬今天表示，民進黨以洪荒之力來勸阻謝文進、「鼓勵議長繼續當議長、市長繼續當市長」被拒之後，民進黨中央黨部秘書長洪耀福就拿1個月前的怪異民調，企圖「做掉謝文進」。

吳桂芬說，這份以做掉謝文進為目的的民調，指謝文進的支持度只有7%，不如國民黨前市長許明財14.5%，更是遠遠低於林智堅的55.8% ；「這份民調如果民進黨信以為真，七個謝文進出來選都不夠看，按理民進黨應該樂見國民黨支持最弱的謝文進參選，何必傾全黨之力、雙方共同的朋友，多番勸謝文進不要出來？」

吳桂芬表示，洪耀福是民進黨秘書長，一切的作為是確保民進黨的提名人當選，所以「洪耀福在對其他黨派下指導棋時，他的話要顛倒看」，比如，洪耀福說最弱的對手，那必然是最強的威脅者。

她舉例洪耀福說「國民黨主席吳敦義會拔掉已徵召提名的前市長許明財」，反過來看就是許明財千萬不能被換掉，留著才能分裂反民進黨的勢力。洪耀福說「用民調低的謝文進換掉民調高的許明財，除讓藍營陷入飲鴆止渴之譏，正當性也不足」，反過來看，就是民調高的謝文進換掉民調低的許明財，國民黨就對證下藥了，正當性因拉下林智堅而完全充足。