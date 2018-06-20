親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
退休金年改衝擊
九合一選戰焦點
拒陸矮化拒搭機
尋找溪望救水路
政治
軍事
綜合

北檢高調公布王炳忠起訴書 周泓旭有意見了！

自信或錯估？M17在美IPO失敗始末分析

開戰了！ 竹市議長服務處指控民進黨企圖作掉謝文進

2018-06-20 17:30聯合報 記者林家琛╱即時報導

無黨籍新竹市議長謝文進服務處主任吳桂芬今天表示，民進黨以洪荒之力來勸阻謝文進、「鼓勵議長繼續當議長、市長繼續當市長」被拒之後，民進黨中央黨部秘書長洪耀福就拿1個月前的怪異民調，企圖「做掉謝文進」。

吳桂芬說，這份以做掉謝文進為目的的民調，指謝文進的支持度只有7%，不如國民黨前市長許明財14.5%，更是遠遠低於林智堅的55.8% ；「這份民調如果民進黨信以為真，七個謝文進出來選都不夠看，按理民進黨應該樂見國民黨支持最弱的謝文進參選，何必傾全黨之力、雙方共同的朋友，多番勸謝文進不要出來？」

吳桂芬表示，洪耀福是民進黨秘書長，一切的作為是確保民進黨的提名人當選，所以「洪耀福在對其他黨派下指導棋時，他的話要顛倒看」，比如，洪耀福說最弱的對手，那必然是最強的威脅者。

她舉例洪耀福說「國民黨主席吳敦義會拔掉已徵召提名的前市長許明財」，反過來看就是許明財千萬不能被換掉，留著才能分裂反民進黨的勢力。洪耀福說「用民調低的謝文進換掉民調高的許明財，除讓藍營陷入飲鴆止渴之譏，正當性也不足」，反過來看，就是民調高的謝文進換掉民調低的許明財，國民黨就對證下藥了，正當性因拉下林智堅而完全充足。

吳桂芬表示，最了解民進黨選戰手法的人是謝文進，民進黨在新竹市若耍手段，要小心引火自焚，被人以彼之道還施彼身。

新竹市議長謝文進（左）日前與新竹市長林智堅（右）在市政考察會議同桌，眼神未交集。...
新竹市議長謝文進（左）日前與新竹市長林智堅（右）在市政考察會議同桌，眼神未交集。記者林家琛／攝影
分享

民進黨民調洪耀福

相關新聞

叛逆姚文智 最後一次「造反」機會

2018-06-20 15:49

陳明文張花冠代理人之戰 吳芳銘宣布無黨參選嘉義縣長

2018-06-20 17:33

姚文智說「綠」是台灣價值 孫大千列5問題要他開釋

2018-06-20 08:30

國民黨評估雙北選情穩定 目標拚過半執政

2018-06-20 17:10

張花冠副手吳芳銘：不排除以無黨選嘉義縣長

2018-06-20 16:26

高市長擬參選人民調：不滿一例一休高於年金改革

2018-06-20 16:15

侯友宜文大宿舍爭議 吳敦義、黨中央力挺支援

2018-06-20 16:07

盧秀燕：全台空品好台中卻紫爆 林佳龍：睜眼說瞎話

2018-06-20 15:38

6點聲明外 侯友宜：不要錯估我的戰鬥意志

2018-06-20 15:21

網路戰！ 藍成立聯合競選官網 綠設網路電視台

2018-06-20 14:29

20獨派社團挺姚文智 批柯文哲放話市長

2018-06-20 14:27

新北官員赴議會報告：絕無關說文大案

2018-06-20 14:21

文大宿舍風波 侯辦滅火 再發6點聲明

2018-06-20 14:18

網路戰起走！ 國民黨22縣市聯合競選官網 7月中上線

2018-06-20 13:58

蘇貞昌訪農會 自豪黑珍珠蓮霧他取的

2018-06-20 13:17

反對深澳電廠 侯友宜參觀全台首座創儲節能社區

2018-06-20 13:03

月票0元被柯文哲酸 姚文智：批評的人沒想像力跟願景

2018-06-20 12:35

侯辦回擊蘇貞昌：老縣長完美演繹嚴以律人寬以待己

2018-06-20 12:34

蘇貞昌酸新北市府幫侯友宜太多忙 市府神回應..

2018-06-20 12:29

月票爭議 姚文智團隊反擊：柯文哲急了在引戰

2018-06-20 12:14

文大宿舍爭議 蘇辦批侯辦：6點聲明打臉侯友宜

2018-06-20 12:10

駁斥抹黑 侯友宜：勿錯估我的戰鬥意志

2018-06-20 12:06

柯文哲：文大宿舍案蠻複雜的 市長不可能都知道

2018-06-20 12:03

蘇貞昌確定不與姚文智同台 姚：原規劃就如此

2018-06-20 11:58

呂秀蓮談居住正義 「大學剛畢業憑什麼買得起房」

2018-06-20 11:51

623晚會蘇貞昌缺席？ 姚文智：雙北合體是另個議題

2018-06-20 11:51

核廢料問題 黃國昌要蘇貞昌、侯友宜表態

2018-06-20 11:40

蘇向侯喊話「誠實面對文大案」 暢談關心學生居住權

2018-06-20 11:36

迎三芝聖母 蘇貞昌：北縣府撥款整修 媽祖才能住舒服

2018-06-20 10:52

侯友宜文大宿舍案 段宜康：真正該調查是新北市府

2018-06-20 10:00

「自己的LP自己捧」競選影片無下限 台南參選人重味比瘋狂

2018-06-20 10:00

找金正恩背書！ 台灣到底哪個參選人這麼狂

2018-06-20 09:00

侯友宜法會行程取消 廉政署：貫徹行政中立

2018-06-20 07:49

月票0元？ 北市交通局：雙北得補貼300億元

2018-06-20 00:11

賴清德讚蘇：助推金山番薯 朱立倫挺侯：民眾心意已決

2018-06-20 00:06

年底台北市長選誰？ 周偉航：除了柯文哲可以選誰

2018-06-19 23:42

新北官員談文大案 北市：交政風查

2018-06-19 23:15

1個路燈2種報修QR-Code 浪費公帑？ 台東市長：惡意扭曲

2018-06-19 22:48

文大宿舍爭議 侯友宜：不會拜託別人做違法的事

2018-06-19 22:39
看更多

熱門文章

中央研究院澄清 李遠哲未領月退休金

2018-06-19 20:25

賴英里慶生之旅 李世聰出動21億私人飛機

2018-06-20 09:18

因文大案要被換掉？ 侯友宜：我會贏得選戰

2018-06-19 19:58

遭黃光芹指獲高市標案獨厚 周玉蔻：合法標可以查

2018-06-20 09:20

姚文智說「綠」是台灣價值 孫大千列5問題要他開釋

2018-06-20 08:30

呂秀蓮談居住正義 「大學剛畢業憑什麼買得起房」

2018-06-20 11:51

林萬億駁年改害晚景淒涼 侯漢廷：將心比心

2018-06-20 07:07

砍退休金李家同嘆晚景淒涼 周偉航建議可換領等值香蕉

2018-06-19 21:41

軍改七一難上路？ 國防部說出難處…

2018-06-20 00:04

包正豪狠酸陳師孟：東廠鷹犬應該蠻貼切

2018-06-20 07:14

年底台北市長選誰？ 周偉航：除了柯文哲可以選誰

2018-06-19 23:42

6點聲明外 侯友宜：不要錯估我的戰鬥意志

2018-06-20 15:21

軍改力拚三讀 林萬億：官位沒多偉大，重點是讓制度永續

2018-06-20 10:43

抵制改名外國航空 台灣還槓過那些踩雷國家？

2018-06-20 08:00

「自己的LP自己捧」競選影片無下限 台南參選人重味比瘋狂

2018-06-20 10:00

影／軍改案明三讀 民進黨同意7月1日暫緩上路

2018-06-19 18:12

探視鳳梨伯後 馬英九一口氣訂購百箱鳳梨贈立委

2018-06-20 15:47

三千愛滋病友名單驚傳外洩 衛生局回應了

2018-06-20 10:51

冷眼集／擋公投 中選會越來越敢…

2018-06-20 00:39

雙北月票0元？前悠遊卡董座戴季全：我完全反對

2018-06-19 20:12

美NDAA加強支持台灣 大陸駐美公使：誤判將導致後果

2018-06-19 22:22

黃智賢：硬搞南向 香蕉鳳梨賣東南亞笑死人

2018-06-20 11:36

文大宿舍爭議 侯辦再發6點聲明駁斥不實指控

2018-06-20 10:34

揚棄長城秋海棠？軍官設計新隊徽 陸軍納研改運用　

2018-06-20 10:57

找金正恩背書！ 台灣到底哪個參選人這麼狂

2018-06-20 09:00

吳伯雄80大壽 馬英九、吳敦義互動冷

2018-06-19 21:52

國民黨廢止促轉條例等四公投案 全遭中選會駁回

2018-06-19 19:05

國軍新野戰口糧 滿意度最高的是這種硬邦邦的餅

2018-06-20 11:59

吳伯雄80大壽 藍綠大老齊賀

2018-06-20 01:07

侯友宜法會行程取消 廉政署：貫徹行政中立

2018-06-20 07:49

台灣屢遭更名 擬尋求國際仲裁或各國法律

2018-06-19 19:28

蘇貞昌酸新北市府幫侯友宜太多忙 市府神回應..

2018-06-20 12:29

侯友宜文大宿舍案 段宜康：真正該調查是新北市府

2018-06-20 10:00

文大宿舍關說疑雲 綠議員公布北市府備忘錄

2018-06-20 14:36

文大宿舍爭議 侯友宜：不會拜託別人做違法的事

2018-06-19 22:39

月票0元被柯文哲酸 姚文智：批評的人沒想像力跟願景

2018-06-20 12:35

月票爭議 姚文智團隊反擊：柯文哲急了在引戰

2018-06-20 12:14

黃光芹摃周玉蔻 高市文化局：標案合法，勿對人不對事

2018-06-20 13:19

月票0元？ 北市交通局：雙北得補貼300億元

2018-06-20 00:11

文大宿舍爭議 新北市議會要邱敬斌專案報告

2018-06-19 19:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top