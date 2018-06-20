盧秀燕：全台空品好台中卻紫爆 林佳龍：睜眼說瞎話

2018-06-20 15:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



國民黨台中市長參選人盧秀燕今天接受媒體專訪強調，近年來台中成為全國空氣最糟的地方，今天全台空氣良好，但台中卻紫爆，這是中部區域的問題，不能推給「阿共的陰謀」。民進黨議員批今日台中豪大雨且監測站一片綠，指盧「不負責任的發言非常不好」市長林佳龍更批盧秀燕是睜眼說瞎話、習慣說謊。盧秀燕陣營針對林佳龍的說法目前沒有回應。

民進黨台中市議員江肇國說，民間團體的責任就是監督政府，他們覺得市府做的還不夠，這是民團的責任市府應該虛心接受，但是有些卻是政治語言或選票考量。他未指名盧秀燕，但接受媒體還說台中人天紫爆，其實今天的空品全合格，「這種不負責任的發言非常不好」

接著，林佳龍回應江肇國表示，剛剛議員所提的政治人物，有習慣性說謊現象，其實中火是在國民黨執政時103年才火力全開，她睜眼說瞎話。林未指名，但眾人了解他說的是盧秀燕。

他說因反核真正火力全開是在2014年，中火燃煤1839萬公噸，前市府時期火力全開，這與民進黨能源政策無關，卻抹黑造假，他要求環保局要加強應對，批盧「公然說謊」。

林佳龍回應議員劉淑蘭質詢時表示，造成空汙的成因很多，但空汙不應該成為政治人物的選舉口水。他批盧秀燕說現在「火力全開」，但事實上中火火力全開，是在國民黨執政時的103年，她的發言建立在錯誤上，並且用來謾罵就是口水。

盧秀燕呼籲林佳龍停止中火10部機組換照，她若當選市長，不會全發中火執照，透過換照控管電力北送。盧秀燕又說，林佳龍想學她提「中電中用」，想抄襲政見沒關係，但林佳龍應該立刻北上與行政院長賴清德談，但林佳龍沒有這麼做，卻透過文宣稱空氣品質改善得好，她諷林佳龍住在抗空汙的豪宅，所以感受不到。

林佳龍說，有參選人說他的「中電中用」說是跟隨她，林要求這位政治人物（盧秀燕）去GOOGLE，因他去年就已經主張中電中用。當時市府主張，依據電業法改革建立區域電網，讓在地發的電盡量留在在地使用，多的電可以給民營公司發電、貯電的交易。