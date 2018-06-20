網路戰起走！ 國民黨22縣市聯合競選官網 7月中上線

2018-06-20 13:58 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨上周常會提名新竹縣長後，完成全國22縣市長提名作業，黨中央也展開後續輔選部署。819全代會誓師前，將先成立22縣市長聯合競選官網啟動網路戰，為黨縣市長參選人搶攻網路平台曝光，官網預計7月中旬上線。

黨務人士表示，網路是選舉文宣戰重要傳遞通路，成立競選官網就是要幫參選人搶攻雲端發言平台，透過參選人共同參與，互相拉抬打團體戰，也創造更多曝光。

黨務人士說，這次的縣市長競選官網，除了將提供黨22縣市的縣市長提名參選人照片、基本資料與政見主張外，還將提供互動空間，除了黨部邀約參選人上的直播節目會在該官網上放送，參選人所有文宣品也能上傳，並與支持者互動交流。

國民黨文傳會主委李明賢表示，成立22縣市競選官網的目的，除了是要增加參選人的曝光外，也是要落實黨追求公開透明的精神，讓民眾一次了解國民黨年底縣市長選戰所推出的人選組合。

黨務人士表示，原本22縣市長聯合競選官網6月中就將上線，但因部分參選人希望政見稍晚再曝光，新竹縣長提名爭議也拖延到一些時間，才展延到7月中。

除積極啟動競選官網發動網路文宣戰外，黨中央也消極對年底選戰文宣內容設下查證「安全閥機制」，要求參選人競選辦公室、地方黨部與黃復興黨部等相關輔選單位所發出攻擊文宣前，須先經義務律師審酌內容適法性，確認無毀謗等疑慮後才可發出。

黨中央日前也發出函令表示，競選文宣有針對政黨執政良莠、參選人品德操守或人格進行質疑或攻擊，文宣中均應提出憑據來源基礎；黨主席吳敦義要求，相關文宣發放前應先由各地方或特種黨部駐點義務律師審酌適法性，並簽註意見後具名背書存查。

黨務人士坦言，要求競選文宣製發落實「監督機制」，除了避免因文宣涉及違法反被倒打一把外，也與黨前副祕書長張雅屏任屏東縣黨部主委時製發競選文宣遭控毀謗被判決有罪有關，當時黨還因此被要求連帶賠償60萬元。