月票爭議 姚文智團隊反擊：柯文哲急了在引戰

2018-06-20 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



民進黨台北市長參選人姚文智競選團隊執行總幹事、台北市民進黨籍市議員阮昭雄。記者邱瓊玉／攝影 分享 facebook

1280月票爭議持續延燒，藍綠台北市長參選人丁守中、姚文智先後拋出「月票800元和0元」政見，不過卻遭台北市長柯文哲一連2天駁斥，先是酸「以為選不上才隨便亂喊價」，昨再要求公布計算公式，北市交通局昨更緊急召開記者會說明市府計算公式，還稱若是月票0元，市府得補助300億元之多，若是消費點數回饋，每月得消費25萬6千元之多。

對此，姚文智執行總幹事、台北市議員阮昭雄今發聲明稿反擊，質疑柯文哲因為急了，所以「引戰」。阮昭雄表示，昨一早柯文哲自己、接著由交通局、都發局長分別召開記者會大動作回應姚文智的捷運交通、公共住宅政策，晚間又由前悠遊卡公司董事長戴季全以臉書開炮，都顯示柯文哲急了，且姚的政策直球打到核心，絕非柯文哲傲慢、不屑的批評誰誰誰選不上、吹哨子壯膽。

對於月票政策，阮昭雄說，問題不在消費多少錢，而是現在就算真的消費了25萬6千、累積了1280儲值金，也不能換捷運里程啊，這就是核心問題。

阮昭雄表示，市府應該回答，為何悠遊卡的消費、搭乘紅利累積，不能回饋在搭乘里程的本身? 信用卡可以，為何悠遊卡不行？一卡通可以，為何悠遊卡不升級為更聰明的電子支付。

此外，對於戴季全的質疑，阮昭雄表示，戴看錯問題也問錯問題，可能是故意出來亂的。

阮昭雄說，戴質疑補貼怎麼可以把主意打到民間企業營收，但其實姚文智沒說補貼，也沒要民間企業營收支應，是升級悠遊卡本身為電子支付，進入電商網路經濟，做大效益，使消費的紅利可以回饋到搭乘的費用。這樣很難懂嗎。

阮昭雄還說，戴質疑是把手直接申進公司，但這是在說誰，當年戴擔任捷運公司董事長，不就是柯文哲把手伸進公司財務運作嗎?這不是打臉自己。

阮昭雄最後更反問，悠遊卡本身要能鼓勵、強化搭乘大眾運輸的忠誠、回饋運輸支出本身，而不是買1280的蔥蒜辣椒。戴董事長，你懂，為何你當悠遊卡董事長時卻不做。