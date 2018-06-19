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文大宿舍爭議 侯友宜：不會拜託別人做違法的事

2018-06-19 22:39中央社 新北19日電

文化大學宿舍爭議，國民黨新北市長參選人侯友宜今晚表示，他一路走來問心無愧，自己這...
文化大學宿舍爭議，國民黨新北市長參選人侯友宜今晚表示，他一路走來問心無愧，自己這輩子不會、也不需要拜託別人去做違法的事情。 聯合報系資料照片／記者王敏旭攝影
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文化大學宿舍爭議，國民黨新北市長參選人侯友宜今晚表示，他一路走來問心無愧，以前從警時面對生死都不害怕了，選戰只是過程，會好好打贏；這輩子不會、也不需要拜託別人去做違法的事情。

侯友宜晚間出席新莊市政說明會，媒體詢及文大宿舍爭議，外界質疑新北市副秘書長邱敬斌涉到台北市關說，他表示，自己這輩子不會、也不需要拜託別人去做違法的事情。

他也對又昱公司與其他3家企業都登記在同一個地址問題表示，一個地點登記多家公司，在民間企業是非常正常的現象，「只要依法繳稅、依法設定，都沒有問題」。

此外，侯友宜在市政說明會中也就A7合宜住宅污水處理的問題表示，他不愛說人家是非，「人在做、天在看，我們老實的做，老天會看見，而不是還沒做事，就說自己已經做了，還把別人招牌拆下來，這不是我侯友宜做事的方式」。

侯友宜說，沒有人像他61歲了才要出來選舉，他只想為新北市做事。他強調自己就是做事的人，把事情做好，他沒問題，但是要「講白賊」（說謊），他就沒辦法。

新北市環保局長劉和然也出席說明會並表示，新北市政府和中央從民國105年就不斷開會討論解決方案，污水處理廠4月20日上網公開招標，但「老縣長」4月26日才拜訪議長蔣根煌，希望大家不要被誤導，忽視市府同仁長期以來的努力。

侯友宜宿舍2018新北市選舉九合一選舉文化大學

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