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抵制改名外國航空 台灣還槓過那些踩雷國家？

找金正恩背書！ 台灣到底哪個參選人這麼狂

2018-06-20 09:00聯合報 記者翁浩然魏莨伊羅紹平王昭月蔡孟妤郭宣彣／報導

南部有位參選人的競選看板大膽使用與北韓領導人金正恩合成照，形成熱議。 記者王昭月...
南部有位參選人的競選看板大膽使用與北韓領導人金正恩合成照，形成熱議。 記者王昭月／翻攝
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年底又要選舉，參選人爭相推出選民服務爭取支持。傳統跑市場或宮廟活動雖不可免，但也有新人出新招。台北市議員參選人蕭新晟是科技人，開辦「科技義診」幫民眾解決電腦、手機軟體問題，很受歡迎；台東縣議員參選人林威志曾當10多年喪禮司儀，這項專業成了叫好又叫座的選民服務。

•陳又新接地氣 里辦公處免費法扶

議員參選新人搶曝光，拉抬知名度，花招百出，晨間勤跑市場、宮廟和社區活動，甚至「站路口」、「追垃圾車」全用上，只為讓民眾更有印象，開拓票源。

社會民主黨北市港湖區議員參選人陳又新，到里辦公處提供免費法律諮詢服務。 記者翁浩...
社會民主黨北市港湖區議員參選人陳又新，到里辦公處提供免費法律諮詢服務。 記者翁浩然／攝影
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社會民主黨台北市議員參選人陳又新是律師，長期關注勞工議題，參選後發現，參與全國性議題、高網路知名度卻難接地氣，「若不突破，支持自己的永遠是同一群人。」去年2月還未成立服務處就主動找里長談合作，到里辦公處提供免費法律諮詢、開辦生活法律講座等服務。

•法律諮詢 林冠勳、吳沛憶也在做

提供法律服務的參選人，還有國民黨參選人林冠勳，他是前立委林郁方辦公室主任，因擔任議會、國會助理長達19年，憑藉人脈和資源，服務處免費法律扶助一直在做。為了體貼上班族，更開放夜間服務。林說，等競選總部成立，會聘更多律師協助解決民眾難題。

北市中正萬華區藍營市議員參選人林冠勳。 圖／摘自林冠勳臉書
北市中正萬華區藍營市議員參選人林冠勳。 圖／摘自林冠勳臉書
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北市中正萬華區綠營市議員參選人吳沛憶。 圖／摘自吳沛憶臉書
北市中正萬華區綠營市議員參選人吳沛憶。 圖／摘自吳沛憶臉書
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民進黨參選人吳沛憶也說，她靠在台大念書時累積的人脈，不少學長姐、學弟妹成為律師，每周會在服務處提供一次法律服務。

•蕭新晟科技義診 教長輩用App

時代力量市議員參選人蕭新晟，曾在美國紐約幫新創產業設計撰寫程式軟體，自認能為市民把關政府科技政策，推動更便民的創新科技，近日還自己寫電話語音拜票系統程式，省下一筆錢，

時代力量北市港湖區議員參選人蕭新晟，開辦「科技義診」，為民眾解答電腦、手機軟體或...
時代力量北市港湖區議員參選人蕭新晟，開辦「科技義診」，為民眾解答電腦、手機軟體或寫程式問題。 記者翁浩然／攝影
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蕭新晟開辦「科技義診」，只要民眾有電腦、手機軟體的疑慮或寫程式問題，都能預約時間到服務處尋求解惑。最近白天試辦，來「看診」民眾多為不會用手機App的長輩。外界認為，時代力量支持者多是年輕族群，科技義診讓他有機會服務到平常較少接觸的年長族群。

•徐巧芯手作課多 還將推擠花課

國民黨市議員參選人徐巧芯是前總統馬英九辦公室發言人，運用過去籌備大小活動的能力，借用場地辦過多場地方活動，包括拼貼教室、兒童氣球手作課，徐巧芯說，因為是小班教學，每場次僅收10到15組，很多親子參加。辦公室有同仁考取擠花證照，未來計畫推出媽媽的擠花課程。

國民黨籍松山信義區參選人徐巧芯（中橘衣者）開辦兒童氣球手作課，讓地方媽媽可以帶小...
國民黨籍松山信義區參選人徐巧芯（中橘衣者）開辦兒童氣球手作課，讓地方媽媽可以帶小朋友來玩。 圖／徐巧芯辦公室提供
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•林威志另類服務 擔任喪禮司儀

台東市民代表林威志4年前當選市民代表，年底競選台東縣議員，希望更上層樓。當選市民代表之前，他曾任喪禮司儀10餘年，沒想到這項專業竟成他的選民服務項目之一，全台東縣可能也只有他能提供這種另類服務。

台東市民代表林威志曾任喪禮司儀10餘年，如今台東縣內也只有他能把主持喪禮，當成選...
台東市民代表林威志曾任喪禮司儀10餘年，如今台東縣內也只有他能把主持喪禮，當成選民服務在做。 圖／林威志提供
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林威志說，擔任市民代表時，只要市民請託擔任喪禮司儀，都會抽空提供服務，如今競選台東縣議員，請託場次更多了，讓他忙到喘不過氣，但又不好婉拒。

•李妍慧拍影「片」說風景給你聽

新竹市議員李妍慧與在地知名插畫家詹詠晴合作，推出竹市北區「里面好風景」插畫系列明信片，並印上QR Code，掃描就能連結影片，聽見李妍慧念口白搭配影片，介紹在地的歷史與文化背景，讓更多民眾以另一種形式認識她。

新竹市議員李妍慧（左）與新竹在地插畫家詹詠晴合作推出景點明信片，掃瞄QR Cod...
新竹市議員李妍慧（左）與新竹在地插畫家詹詠晴合作推出景點明信片，掃瞄QR Code還可連結影片，了解當地歷史與文化背景。 記者郭宣彣／攝影
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李妍慧笑著說，比起收到選舉傳單，用明信片更能帶給民眾不同感受，藉由新的方式來認識她。詹詠晴的插畫作品，都有留白，可供親子一起創作。她的服務處會推出每個里的限量明信片，像是北大教堂、北門炸粿或是飛機博物館等，全都收錄其中。

•陳清茂合體金正恩 競選看板夠狂

高雄市鳥松里長陳清茂擬參選市議員，因為起步晚，他大膽掛上與北韓領導人金正恩的合成照片。由於金正恩議題性十足，看板張掛後果然立竿見影，連立委邱議瑩都在臉書上說「有夠狂」。

計畫參加高雄第五選區市議員的陳清茂，競選看板大膽使用與北韓領導人金正恩的合成照，...
計畫參加高雄第五選區市議員的陳清茂，競選看板大膽使用與北韓領導人金正恩的合成照，果真形成熱議。 記者王昭月／翻攝
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陳清茂在選區掛了50幅與金正恩肖像合成照片的看板，他認為金正恩爭議性高，但也是「敢說、敢做、敢爭取」的人，和他政治理念不謀而合。

•基進黨5參選人 辦雜誌開工作坊

從高雄起家的基進黨在高雄5個選區提名參選人，分別為洪正、李雨蓁、陳信諭、李欣翰、陳柏惟，靠著經營臉書社團、在地雜誌及成立「高雄好過日」協會，勤走社區跟民眾接觸，傳達理念並加深選民印象。

其中，李雨蓁是鳳山人，原職為設計師，自行經營臉書社團「鳳山好厝邊」，主辦同名雜誌「鳳山好厝邊」，盼加強社區地域意識連結，讓在地鄉親更認識她。

上次參選議員曾獲萬票的醫師陳信諭，再次參選。他關心小港區大林蒲遷村居民，曾在大林蒲社區中主辦「願景工作坊」，邀請居民針對遷村議題深入討論、凝聚共識，希望打破傳統只能花大錢選舉的遊戲規則，贏得勝選。

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