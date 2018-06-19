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台南治水要有效 市長參選人許忠信：廣設台糖水塘

2018-06-19 20:40聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

無黨籍台南市長參選人許忠信提出治水政見，強調以「區域均衡發展」思維的治水觀點，主張要在溪北設置歐洲產業園區，吸引更多市民到溪北定居和工作，降低溪南土地高密度使用的壓力，進而提升溪南溪北水利資源的使用效率，加快全市全方面治水，逐步降低各地區的淹水危害。另外，要將提升雨水下水道普及率，將雨水導入「台糖水塘」，善用珍貴水資源等政策。

許忠信說，水患治理需要有源頭管理的整體性思維，絕非片面頭痛醫頭的急就章。十幾年來台南市在中央挹注及市府自籌經費約239.8億元，初步整治有一定的成效。但只靠水利工程技術是無法解決整體問題的。無論擬訂了多少易淹水計畫或流域綜合治理計畫，花錢做了多少的雨水下水道、區域排水道、側溝、分洪道、引水幹線、水閘門、入流堰、導流堤、截流溝、排水帶狀滯洪池、河流斷面加大、堤岸加高、箱涵及村落圍堤等等，都是就現況解決問題。

許忠信認為，台南市人口若一直往溪南都會區湧入，處處土地利用強度持續超載，遲早會超過原有都市防洪設計，防洪治水規畫就會一次又一次地重做。與大自然爭地的結果，經濟生活圈一直往水土交互作用的高災害風險區域擴展，淹水的噩夢不斷、治水計畫經費不斷編列，亦屬可以預見而不足為奇。

許忠信肯定現有台南市降低水患的努力已見成效，唯後續各行政區的防洪治水規畫，以及亟需改善的易淹水區，如北門學甲、新營鹽水、安南永康仁德、曾文溪中下游沿岸及沿海低窪地等區域，要從落實整體性的「區域均衡發展」著手。

許忠信也提到，台南市昔時有許多大大小小埤塘，具備儲水灌溉、蓄水緩衝澇患、調整區域微氣候、景觀遊憩等功能，充分發揮與水共存的先民智慧，他主張要加速提升雨水下水道（預計今年將達65%）與汙水下水道（今年5月達18.64%）普及率。除了現有規劃以防洪為主要目的疏洪、滯洪池外，應該評估各流域適合之處，利用台糖閒置土地，設立「台糖水塘」，將雨水下水道的水導入，兼以蓄水、防洪功能，並可塑造親水生態環境。

無黨籍台南市長參選人許忠信今天提出治水看法，是廣設台糖水塘。圖／許忠信提供
無黨籍台南市長參選人許忠信今天提出治水看法，是廣設台糖水塘。圖／許忠信提供
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許忠信九合一選舉2018台南市選舉淹水

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