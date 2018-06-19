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新北官員捲入文大宿舍案 侯辦：北市態度未變無關說

2018-06-19 19:20聯合報 記者祁容玉╱即時報導

新北市府副秘書長邱敬斌、城鄉局副局長汪禮國捲入侯友宜文化大學宿舍爭議，邱、汪除6月12日到台北市府與都發局官員見面外，今天汪又被爆11日就都與北市府都發局官員會面。對此侯辦回應，台北市府態度沒有因為邱、汪走進台北市府而有所改變，不認為有任何關說問題。

侯友宜辦公室發言人賴冠群表示，關說這件事，從頭到尾看來都是一場誤會，台北市政府的態度，沒有因為新北市府副秘書長邱敬斌、或城鄉局副局長汪禮國進了北市府後，有任何改變，他直言「我不認為有任何關說問題」。

賴冠群指出，文化大學這件事情從頭到尾，從興建到後來租給文化大學過程中，北市府都已不斷認定該棟建築可當集合住宅使用，甚至台北市府也曾經要求文化大學根據H1、也就是依照寄宿住宅的標準進行公安申報，爾後每2年一次公安申報，北市府也都同意，都通過，但選舉一到就舊案重炒，出現不一樣的聲音。

賴冠群說，侯團隊只是希望，教育部和台北市都發局在文大「大群館」宿舍問題上，趕快認定是否合法，不要再互踢皮球，影響到學生權益。至於又昱公司登記從頭到尾都是合法，都有依法報稅，報的是營業稅，整個公司營運沒有任何問題。

新北市長城鄉局長柳宏典則表示，據他瞭解，副局長汪禮國11日前往北市都發局，是為了瞭解自身在北市都發局規畫科長任內，是否曾發出跟文化大學宿舍案相關的公文，是利用午休時間前往，最後確認並非自身任內發出。

新北市府副秘書長邱敬斌、城鄉局副局長汪禮國捲入侯友宜文化大學宿舍爭議，邱、汪除6...
新北市府副秘書長邱敬斌、城鄉局副局長汪禮國捲入侯友宜文化大學宿舍爭議，邱、汪除6月12日到台北市府與都發局官員見面外，今天汪又被爆11日就都與北市府都發局官員會面。圖／報系資料照
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文化大學宿舍2018新北市選舉九合一選舉侯友宜

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