新北官員捲入文大宿舍案 侯辦：北市態度未變無關說

2018-06-19 19:20 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ╱即時報導



新北市府副秘書長邱敬斌、城鄉局副局長汪禮國捲入侯友宜文化大學宿舍爭議，邱、汪除6月12日到台北市府與都發局官員見面外，今天汪又被爆11日就都與北市府都發局官員會面。對此侯辦回應，台北市府態度沒有因為邱、汪走進台北市府而有所改變，不認為有任何關說問題。

侯友宜辦公室發言人賴冠群表示，關說這件事，從頭到尾看來都是一場誤會，台北市政府的態度，沒有因為新北市府副秘書長邱敬斌、或城鄉局副局長汪禮國進了北市府後，有任何改變，他直言「我不認為有任何關說問題」。

賴冠群指出，文化大學這件事情從頭到尾，從興建到後來租給文化大學過程中，北市府都已不斷認定該棟建築可當集合住宅使用，甚至台北市府也曾經要求文化大學根據H1、也就是依照寄宿住宅的標準進行公安申報，爾後每2年一次公安申報，北市府也都同意，都通過，但選舉一到就舊案重炒，出現不一樣的聲音。

賴冠群說，侯團隊只是希望，教育部和台北市都發局在文大「大群館」宿舍問題上，趕快認定是否合法，不要再互踢皮球，影響到學生權益。至於又昱公司登記從頭到尾都是合法，都有依法報稅，報的是營業稅，整個公司營運沒有任何問題。