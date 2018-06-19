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影／文大宿舍案新北官員涉關說？林洲民：已送政風調查

2018-06-19 17:25聯合報 記者王彥鈞╱即時報導

國民黨新北市長參選人侯友宜深陷文化大學學生宿舍爭議，又有議員踢爆，新北官員希望北市府發函稱「可以當學生宿舍」，有「關說」之嫌。北市都發局長林洲民今天(19日)證實，新北官員確實二度來北市府討論案情，他已經要求相關同仁寫備忘錄，並已交給政風處，但他不會做任何程度的附和，而就他看到的備忘錄很清楚，新北市官員來北市府之前，有事先打電話告知要討論的議題，就是文大宿舍案。

台北市都發局長林洲民證實，新北市官員來市府討論文大宿舍案，同仁已將備忘錄交給政風...
台北市都發局長林洲民證實，新北市官員來市府討論文大宿舍案，同仁已將備忘錄交給政風處。記者王彥鈞/攝影
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侯友宜國民黨2018新北市選舉九合一選舉林洲民

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