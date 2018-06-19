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何時發文中央認定文大宿舍使用？ 林洲民：還在研議

2018-06-19 15:47聯合報 記者張世杰╱即時報導

國民黨新北市長參選人侯友宜陷入文化大學「大群館」學生宿舍爭議，市議員質疑依照都市計畫法，該大樓不得作宿舍使用，北市都發局上周表示，將發函請教育部認定是不是宿舍；不過，北市都發局長林洲民今天表示，目前尚未發文，現在還在研議中。

文化大學宿舍「大群館」爭議延燒，該土地使用分區為「特定住宅區（二）」，根據「台北市土地使用分區管制自治條例」，可以做集合式住宅，但不得做寄宿舍；北市議員王威中上周會同都發、消防局前往會勘，確認使用分區、消防安全，宿舍學生代表以準備期末考為由，最終相關單位沒有進入大樓會勘，都發局當時表示，將發函請教育部認定是否作為宿舍使用。

到底「大群館」可不可以做學生宿舍，林洲民今天表示，台北市「住二特」的土管有正面表列，可以做集合住宅，但並沒有記載可以做寄宿舍。

媒體詢問，都發局是否已發文請教育部認定是不是宿舍？林洲民表示還沒有，本來上周五要發文，但上周四有接到通知，包括立委、議員、教育部要去現勘，所以認為等現勘了解狀況，再下一步處理；媒體追問，那何時發文？林說，現在還在研議中。

若認定是宿舍是否開罰？林洲民回應，這是假設性議題，若教育部認定是（宿舍），會分階段開罰；至於何時再前往現勘？林洲民僅說，標準程序是有檢舉人，市府才會進行現勘。

北市都發局補充，若認定違規，依都市計畫法開罰，第一階段開罰6萬元，第二階段開罰罰10萬元，仍未改善第三階段罰30萬元，及斷水斷電。

台北市都發局長林洲民。記者張世杰／攝影
台北市都發局長林洲民。記者張世杰／攝影
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林洲民國民黨2018新北市選舉侯友宜九合一選舉

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