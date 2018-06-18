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校園全面裝冷氣家長買單？游淑慧批柯：心態扭曲

2018-06-18 22:12聯合報 記者鄭媁╱即時報導

台北市長柯文哲日前拍板在中小學教室將全面裝冷氣，不過有家長質疑，未來教室的冷氣還...
台北市長柯文哲日前拍板在中小學教室將全面裝冷氣，不過有家長質疑，未來教室的冷氣還是需要家長會募款，市府只有補助電源的改善，裝冷氣政策根本就是回到原點。記者鄭超文／攝影
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台北市長柯文哲日前拍板在中小學教室將全面裝冷氣，不過有家長質疑，未來教室的冷氣還是需要家長會募款，市府只有補助電源的改善，裝冷氣政策根本就是回到原點。台北市議員參選人游淑慧在臉書表示，柯市長畫了一個學校裝冷氣的大餅後，結果是各校家長會要買單、讓家長自行募資。這種心態怎麼感覺有點扭曲！

柯文哲還說，台灣就是這樣子，跟風，自己才講完，其他縣市怎麼就說要裝冷氣，自己心裡頭覺得實在太好笑了。游淑慧批評，先是市府突然主動先丟出學校裝冷氣的政策，等看到家長開心、別縣市跟進後，卻在旁邊哈哈大笑，嘲笑別縣市「跟風」，然後又告訴家長「買冷氣請自籌」！

游淑慧認為，這件事有兩個因素來考慮，一是北市中小學學校教室是否需要冷氣？既然柯市府已經將冷氣列為校園基本設備，就代表市府已評估確有需求。那麼，冷氣裝置後，是否會成為學校的設備資產？公立校園的基本設備，本就應該由市政府來支應建置，尤其像冷氣這一類的公用設備，未來學生和家長也帶不走；那要求家長來自籌購買，無異是變相要求家長買來送給學校、捐給市府，這是否合理？

她也說，有一些區域是屬於經濟比較弱勢的區域，家長是否都有能力捐款、募款？小孩子在學校受國民教育的環境，不應受父母經濟條件所影響！市府嘴巴說要每個學校裝置冷氣，實際確是抓住「家長心疼小孩」的心理，讓家長去進行不樂之捐，這樣的政策思考很不負責任。

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